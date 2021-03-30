BODRUM'DAN DÜNYAYA BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ SATIYORLAR - Son Dakika

BODRUM'DAN DÜNYAYA BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ SATIYORLAR

30.03.2021 12:11

GÜNÜMÜZDE kripto para birimleriyle anılsa da birçok farklı kurum tarafından kullanılmaya başlanan blockchain teknolojisi, tamamen yerli imkanlarla geliştirilerek dünyanın birçok coğrafyasına ihraç ediliyor.

GÜNÜMÜZDE kripto para birimleriyle anılsa da birçok farklı kurum tarafından kullanılmaya başlanan blockchain teknolojisi, tamamen yerli imkanlarla geliştirilerek dünyanın birçok coğrafyasına ihraç ediliyor. Bodrum'da kurulan Bitci Teknoloji, bir Türk firması olarak ürettiği blokchain teknolojileri ile dünyada söz sahibi olmaya hazırlanıyor.

Bodrum'da 2018 yılında Çağdaş Holding bünyesinde kurulan bir blok zincir araştırma ve geliştirme şirketi Bitci Teknoloji, şirketleri blok zincir yapısına taşıyarak farklı token projeleri üretiyor. Bitci Teknoloji, hayatın birçok alanında kullanılabilecek yapıya sahip blokchain teknolojisinin geleceğin sistemleri arasında olduğunu öngörüyor.

"BİTCİCHAİN'İN ANA AMACI ŞİRKETLERİ BLOK ZİNCİRİ YAPISINA TAŞIMAK"

Bitcichain adıyla oluşturdukları blok zincirin Türkiye'nin yetiştirdiği yazılımcılarla hazırlanan yerli ve milli bir proje olduğunu söyleyen Bitci Teknoloji CEO'su Onur Altan Tan, hem dünya üzerinde bunu yapan büyük firmalardan biri olmanın hem de Bodrum ve Türkiye'den çıkıp dünyaya açılıyor olmanın gurur verici olduğunu ifade etti. Tan, 'Şirketimizin ilk projesi, kripto para borsası 'www.bitci.com'du. Daha sonrasında Bitcichain ismiyle bir blok zincir yarattık. Ardından Bitci Pay ödeme sistemini oluşturduk. Kripto paraların kullanım alanlarının sadece alım satım platformlarının dışına çıkarılmasına imkan veren bir teknolojiyi kullanıyoruz. Bitcichain projemizde taraftar tokenları oluşturuyoruz. Birçok farklı firmaya hizmet verebiliyoruz. Bitcichain blok zincirinin ana amacı şirketleri blok zinciri yapısına taşımak ve farklı token (blokzincirde bulunan birim değer) projeleri üretmek" dedi.

"TAKIMLARI DESTELEMEK ADINA TARAFTAR TOKENLARI OLUŞTURUYORUZ"

Pandemi döneminde tüm spor kulüplerinin gelirlerinde yüzde 30 azalma olduğunu anlatan Tan, takımları destekleyebilmek adına yürüttükleri proje ile taraftarların takımına finansal olarak destek olabildiğini belirtti. Alınan dijital tokenların farklı alanlarda kullanılabildiğini dile getiren Tan şöyle konuştu: 'Bu tokenlar borsada alım satım aracı olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda takımlar için özel olarak yapılan aplikasyon üzerinde özel içerikleri izleyebiliyorlar, takım ürünlerini alıp etkinliklere katılabiliyorlar. Bunun dışında aynı zamanda Bitci Pay üzerinde de alışveriş yapmak için kullanabiliyorlar. Bu şekilde bir taraftar projesi de dünyada ilk kez yapıldı. Türkiye'de ilk kez Karşıyaka Spor Kulübü ile başladığımız işbirliklerine Eskişehir, Türkiye Milli Basketbol Takımı, Ankaragücü gibi kulüpler de eklendi."

'DEĞERİ ARTTIKÇA BİLİNİRLİĞİ DE ARTIYOR'

Bitci Teknoloji'nin yurt dışına açılarak global bir şirket olduğunu söyleyen Bitci Teknoloji CEO'su Onur Altan Tan, La Liga'dan Real Betis ve İskoç Glasgow Rangers'ın ardından Formula 1 tarihinin en başarılı takımlarından McLaren Racing ile blockchain teknolojileri geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bir Türk firmasının ürettiği teknoloji blokchain teknolojisini yurt dışına ihraç ettiklerini dile getiren Tan, şöyle devam etti:

'Yaptığımız görüşmeler sonucunda McLaren bizi seçti. Önümüzdeki 3 sene boyunca McLaren araçlarının üzerinde ve McLaren pilotlarının kaskında Bitci logosu bulunacak. Token projeleri konusunda farklı anlaşmalar yapılıyor, zaman içinde duyurulacak. Blok zincir teknolojisinin verdiği bir imkan bu. Blok zincirin ana kripto parası Bitci coin değeri sürekli olarak yükseliyor. Bitcichain bir şirket, Bitci coin de bunun bir hissesi. Takımların resmi tokenları hep şirketin üzerinde olacak. Bu da Bitci coinin değer artışına sebep oluyor. Bilinirliği de artıyor. Bodrum da Bitci Teknoloji grubuyla bilinmeye başlayacak. Global pazara çıktı. Bizim için gurur verici. Bu kent plajı, denizi ve kumundan sonra teknoloji firmalarıyla da biliniyor olacak."

'GELECEĞİN SİSTEMİ'

Bitci Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Burak Çağdaş Çağlar da Çağdaş Holding olarak turizm ve inşaat alanındaki faaliyetlerden sonra teknoloji alanında da blokchain teknolojisi üzerine 2018 yılının başında yatırım yapma kararı aldıklarını söyledi. İlk başta blokchain Ar-Ge firması olarak yola çıktıklarını kaydeden Çağlar, 'Alım satım platformu blokchain ve ödeme platformu geliştirdik. Gelecekte dünyada birçok ülke bu teknolojiyi kullanmaya başlayacak. Sadece kripto para olarak düşünmemek lazım. Blokchain teknolojisi hayatımızın birçok alanında kullanabileceğimiz yapıya sahip. Devletler için çok büyük kolaylıklar daha güvenilir yapılar oluşturuluyor. Geleceğin en önemli sistemi olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

BODRUM'DAN DÜNYAYA BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ SATIYORLAR
BODRUM'DAN DÜNYAYA BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ SATIYORLAR
BODRUM'DAN DÜNYAYA BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ SATIYORLAR
BODRUM'DAN DÜNYAYA BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ SATIYORLAR
BODRUM'DAN DÜNYAYA BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ SATIYORLAR
BODRUM'DAN DÜNYAYA BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ SATIYORLAR
BODRUM'DAN DÜNYAYA BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ SATIYORLAR
BODRUM'DAN DÜNYAYA BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ SATIYORLAR

Kripto paralar, Türkiye, Bodrum, token, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BODRUM'DAN DÜNYAYA BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ SATIYORLAR - Son Dakika Ekonomi


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