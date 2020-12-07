Bodrum'dan "evlat nöbetindeki" annelere mandalina gönderildi - Son Dakika

Bodrum'dan "evlat nöbetindeki" annelere mandalina gönderildi

07.12.2020 17:59

Muğla'nın Bodrum ilçesinden, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin Diyarbakır il binası önünde nöbet tutan annelere destek için mandalina gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin Diyarbakır il binası önünde nöbet tutan annelere destek için mandalina gönderildi.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı, "evlat nöbetindeki" annelere yanlarında olduklarını gösterip manevi destek vermek için ilçenin ünlü mandalinasından gönderme kararı aldı.

Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliğinin de katkıda bulunduğu kampanyada toplanan mandalinalar, partinin ilçe binası önünde kasalara yerleştirildi. Yaklaşık 300 kilogram olduğu belirtilen 22 kasa mandalina, kargo aracılıyla Diyarbakır'a ulaştırılmak üzere araca yüklendi.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da nöbetteki annelere destek olmak istediklerini söyledi.

Mandalinanın yörenin değerlerinden biri olduğunu belirten Gökmen "Kış günlerinde evlatlarının yolunu gözleyen annelere, manevi olarak yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Yarımadanın farklı yerlerinden vatandaşımız kimisi bir kilo kimisi kasa ile mandalina gönderdi. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Bodrum'dan evlat nöbetindeki annelere mandalina gönderildi
Bodrum'dan evlat nöbetindeki annelere mandalina gönderildi
Bodrum'dan evlat nöbetindeki annelere mandalina gönderildi
Bodrum'dan evlat nöbetindeki annelere mandalina gönderildi

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'dan 'evlat nöbetindeki' annelere mandalina gönderildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Spor yaparken maske takmak zararlı mı? Eğitmen Kerem Pancaroğlu, Haberler.com YouTube kanalında anlattı Vaka sayısının yüzde 35 arttığı Malatya'da HES uygulamasındaki risk haritası kırmızı oldu Sosyal medya üzerinden tartıştığı kadını iş yerine çağırıp, vuran market sahibi gözaltına alındı İş arkadaşından yardım isteyen genç kız, tecavüze uğradı! Bir de çıplak fotoğraflarını çektiler Savaştan kaçan Ermeni askerler ormanlık alana sığınmış Yasağa uymayıp sigara içerken yakalanan şahsın bahanesi hazırdı: Çekmeyin tek bir dal içtim Gelecek Partisi'nden asgari ücret önerisi: Net 3 bin 300 TL olmalı 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık
Bıçaklı saldırıya uğrayan Neymar'ın annesinin erkek arkadaşı, ölümden döndü Bıçaklı saldırıya uğrayan Neymar'ın annesinin erkek arkadaşı, ölümden döndü         
18:13
CHP'li Özgür Özel'den Çin aşısı açıklaması: Sağlık Bakanı haklı CHP'li Özgür Özel'den Çin aşısı açıklaması: Sağlık Bakanı haklı         
17:55
Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği zirve öncesi yaptırım sinyali: Çok çabaladık ama sonuç alamadık Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği zirve öncesi yaptırım sinyali: Çok çabaladık ama sonuç alamadık         
17:36
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
Bosna Hersek Federasyonu, Fatih Terim'i milli takımın başına getirmek istiyor Bosna Hersek Federasyonu, Fatih Terim'i milli takımın başına getirmek istiyor         
17:15
Akaryakıt şirketlerinden benzin ve motorine gizli zam Akaryakıt şirketlerinden benzin ve motorine gizli zam         
16:55
Babasının 4 yıldır alıkoyduğu 7 yaşındaki Şariban, annesiyle buluşmada 'baba' diye ağladı Babasının 4 yıldır alıkoyduğu 7 yaşındaki Şariban, annesiyle buluşmada 'baba' diye ağladı         
16:40
İrem Sak'ın sevgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu İrem Sak'ın sevgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu         
15:43
Maradona'nın yaklaşık 100 milyon dolarlık serveti mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacak? Maradona'nın yaklaşık 100 milyon dolarlık serveti mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacak?         
15:18
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü         
14:26
Son Dakika! Lokantalar hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 arası paket servis yapabilecek Son Dakika! Lokantalar hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 arası paket servis yapabilecek         
14:24
Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi         
13:39
Zalando'nun CEO'su 'eşinin kariyerine öncelik vermek için' işini bırakıyor Zalando'nun CEO'su 'eşinin kariyerine öncelik vermek için' işini bırakıyor         
12:48
Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:10
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 18:39:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum'dan "evlat nöbetindeki" annelere mandalina gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei