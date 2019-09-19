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Bodrum'dan kaçarken yakalandılar

38 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına yasadışı yollarla geçmek isteyen 44 düzensiz göçmen ve 1 organizatör sahil güvenlik ekipleri tarafından kıs kıvrak yakalandı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına yasadışı yollarla geçmek isteyen 44 düzensiz göçmen ve 1 organizatör sahil güvenlik ekipleri tarafından kıs kıvrak yakalandı.


Sahil Güvenlik ekiler Bodrum açıklarında 4 lastik bot tespit etti. Yalıkavak ve Akyarlar açıklarında bulunan botlara operasyon düzenledi. Lastik botlar yapılan operasyonda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Togo, Suriye, Nijerya, Gana, Haiti, Somali, Filistin ve Malive uyruklu 44 düzensiz göçmen olduğu öğrenildi.


Sahil Güvenlikleri tarafından Turgutreis limanına getirilen 44 düzensiz göçmen hakkında işlem yaptı. Göçmenleri yasadışı yollarla Yunanistan'a götürdüğü tespit edilen bir Türk organizatör de gözaltına aldı. - MUĞLA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:13 Kaynak: İHA
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