Bodrum'dan kısa kısa - Son Dakika

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, birim müdürleriyle ilçedeki bazı mahalle ve siteleri gezdi.

Aras, vatandaşın sorunlarını yerinde dinlemek için Gümüşlük Mahallesi ve ardından Ormancılar Sitesine gitti.

Gümüşlük'te belediyeye ait bazı kamu alanlarında incelemelerde bulunduktan sonra Gümüşlükspor tesisine geçen Aras, daha sonra Koyunbaba ve Kadıkalesi mahalle sakinlerini de ziyaret etti.

Sergi açılışı

Bodrum ilçesinde, "Anlatı-lamaz (2000-2020)" sergisi, Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Ressam ve Grafiker Sina Mirel'in hayatının son 20 yılını konu alan ve 75 eserden oluşan kişisel sergisi beğeni topladı. Açılışa belediye yetkililerinin de olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Bodrum Deniz Müzesi'nin kurumsal bünyesinde kurulan yayınevinin ilk kitabı okurlarla buluştu.