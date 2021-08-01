Bodrum'dan kötü haber! Milas'ta çıkan yangın nedeniyle 2 mahalle tahliye edildi - Son Dakika

Türkiye, 5 gündür yangınlarla mücadele ediyor. Manavgat ve Marmaris'in ardından bu kez Bodrum'da etkisini gösteren alevler, rüzgarın da katkısıyla hızla yayılmaya başladı. Bodrum'un Mazı Koyu'ndan gelen görüntüler ise durumun ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu. Vatandaşların akın akın tahliye edildiği bölgede gökyüzünün kırmızıya büründüğü görüldü.

1 MAHALLEYE DAHA SIÇRADI

Korkutan başka gece saatlerinde geldi. Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Bodrum'a bağlı Aşağı Mazı Mahallesi'ne de ulaştı.

YANGIN HIZLA İLERLİYOR

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, çevredekiler Sahil Güvenlik botları ve özel tur tekneleriyle bölgeden tahliye edildi. Yangının Milas'ta bağlı Ören Mahallesi'ne doğru ilerlediği öğrenildi.

İşte Bodrum'dan görüntüler:



