Bodrum'dan Mardinli yetimlere uzanan yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bodrum'dan Mardinli yetimlere uzanan yardım eli - Son Dakika

Bodrum'dan Mardinli yetimlere uzanan yardım eli

6 saat önce

Aydın'ın Bodrum ilçesindeki hayırsever Ayten Üren Mardin'de ikamet eden 20 yetime ayakkabı, çorap ve bere hediye etti.

Bodrum'dan Mardinli yetimlere uzanan yardım eli, System.String[]

Aydın'ın Bodrum ilçesindeki hayırsever Ayten Üren Mardin'de ikamet eden 20 yetime ayakkabı, çorap ve bere hediye etti.


Arkadaşları ile birlikte her yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesinin bir ilindeki çocuklara yardım gönderen Ayten Üren bu sefer Mardin'deki 20 yetimi sevindirdi. Mardinli çocukların yüzü gülsün diye arkadaşlarının da yardımı ile yaşları 5 ile 15 arasındaki 20 yetim çocuğa hediye hazırlayan Ayten Üren, "Kendi imkanlarımız ölçüsünde her yıl farklı illerimizdeki çocuklarımızı sevindirmek adına bir çalışma yapıyorduk. Bu yıl da Mardin'deki yetim çocuklarımızı sevindirelim dedik. Uzakta olsak da yüreğimizin onların yanında olduğunu göstermek istedik. Bu çocuklarımız yetim ise bunların üzerine daha çok titremeliyiz. Çünkü bunlar bizim emanetlerimizdir. Öncesinden onların ölçülerini alarak onlara uygun bir şekilde hediyelerimizi gönderdik. Onların sadece bir gülüşü bizim en büyük zenginliğimizdir. Bana bu yolda yardım eden aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah kazançlarını bereketlendirsin" dedi.


Gönderilen yardımlar Mardin Umut Kervanı Dernek binasında bir araya gelen yetim çocuklara dağıtıldı. - MARDİN

Güneydoğu Anadolu, Mardin, Bodrum, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Bodrum'da vatandaşlar denize girdi
Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak

Son Dakika Haberleri
17:27 Dev Adamlarımız, Petkim Hazırlıklarını Tamamladı
17:26 Araban ilçesinde Korona virüs tedbirleri
17:26 KOTO üyesi marketçilerden 'corona ve stok' açıklaması:
17:26 Banaz'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
17:26 Malatya'da hayvan hırsızlığı şüphelileri 258 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 17:28:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum'dan Mardinli yetimlere uzanan yardım eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]