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Bodrum'dan Nazım geçti - Son Dakika

Bodrum'dan Nazım geçti

04.06.2021 18:21

Bodrum'dan Nazım geçti Dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet, 58. ölüm yıl dönümünde Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan ve 2 gün süren dolu dolu bir programla anıldı.

Bodrum'dan Nazım geçti

MUĞLA - Dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet, 58. ölüm yıl dönümünde Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan ve 2 gün süren dolu dolu bir programla anıldı. Etkinliklerde konuşan Başkan Aras, "Bu büyük insanlar varlıklarıyla, geçmişte yaptıkları katkılarla bizleri bir araya getirebilen insanlar. Bu mücadelemiz sürecektir" dedi.

Anma etkinliklerinin ilk günü, Umurça Parkı'ndaki Nazım Hikmet heykeli ve Nazım'ın adının verildiği kütüphane açılışı ile başladı. Program, moderatörlüğünüNebil Özgentürk'ün gerçekleştirdiği; Zülfü Livaneli, Muzaffer Akyol ve Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katıldığı "Nazım'la Yürümek" isimli söyleşiyle devam etti. Programın ilk günü, Özgür Kıyat'ın "Şarkılarla Nazım" dinletisinin ardından sona erdi.

Kültür ve sanatla yoğrularak Bodrum'a yakışır bir etkinlik olması için günler öncesinden hazırlıklarına başlanan anma etkinlikleri 2.günü, fotoğraf sanatçısı İbrahim Demirel'in "Şiirin Yüzleri Ankara" ve "Nazım Hikmet Takvimleri" sergilerinin açılışlarıyla başladı.

Bu yıl başlatılan Nazım Hikmet Anma Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bu sergilerin bir başlangıç olduğunu söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Artık Bodrum, edebiyat, sanat ve kültürle de anılmalıdır. Binlerce yıllık tarihe sahip olan Bodrum kendini ancak böyle ifade edebilir. Biz bu topraklarda sanata önem vermeliyiz. Tüm gücümüzü sanata aktarmalıyız, diğer işler zaten rutin yapmamız gereken işler. Yol da altyapı da peyzaj da yapılır, bunların hepsini yaparız biz. Ama bütün gücümü kültür ve sanata aktarabilirsek asıl başarıyı yakalarız. Yerel yönetimler ne kadar çok sanatçıyla iletişimde olursa yaptığınız işi o kadar iyi yaparsınız. Çünkü sanatçıların rüzgarı, ruhu, ışığı size ilham olacaktır." diye konuştu.

Usta şair Nazım Hikmet, aynı gün saat 15.00'de başlayan "Yaşama Dair" şiir ve söyleşi programı ile anılmaya devam edildi. Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen şiir-söyleşi programının konukları Ahmet Telli, Şükrü Erbaş, Ali Cengizkan, Mahmut Temizyürek, Zerrin Taşpınar, Salih Bolat ve Başkan Ahmet Aras'tı. Program, Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı.

Anma etkinlikleri, Bodrum Belediye Meydanı'nda Heykeltraş Murat Daşkın elinden çıkan Nazım Hikmet heykeli açılışıyla devam etti.

Burada sadece heykel açılışı gerçekleştirmediklerini söyleyen Başkan Aras, "Yapmak istediğimiz sadece bu değil. Yapmak istediğimiz bizim önderimizin de şahsında, Nazım gibi büyüklerimizin hatıralarını yaşatmak. Onların fikirlerini ölümsüzleştirmek amacıyla bunları yapıyoruz. Bu büyük insanların fikirlerdeki yerinin perçinlenmesi için yapıyoruz. Gençlerin, çocukların onları tanıması için yapıyoruz. Belki bir çocuğumuz buradan geçerken 'Ya burada bir heykel var acaba bu kişi kimdir?' diye bakar, Nazım Hikmet'in ismini görür, araştırır bir şiirini okur ve o zaman işte bu ülkeyi, mücadeleyi, devrimleri, bu toprakları anlamlandırır. O yüzden bugünün anlamı çok önemli. Bizim isteğimiz ve arzumuz tamamen zihinde ve ruhtadır. Bu büyük insanlar varlıklarıyla, geçmişte yaptıkları katkılarla bizleri bir araya getirebilen insanlar. Bu mücadelemiz sürecektir. Onların ışığı bize yol gösterecektir" dedi.

Tüm dünyada kucak açılan ancak kendi memleketine hep uzak kalan, Uluslararası Barış Ödülü sahibi Nazım Hikmet'i anma etkinliklerinin finali ise Genco Erkal'ın "İnsanlarım..." adını taşıyan tek kişilik gösterisiyle yapıldı. Pandemi tedbirlerinden dolayı kısıtlı sayıda izleyiciyle Umurça Parkı'nda yapılan gösteri büyük beğeni topladı.

2 gün süren etkinliklerin gala gecesinde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Genco Erkal'a mükemmel performansı için teşekkür ederek "Nazım ancak bu kadar güzel anlatılırdı. 2 gün boyunca süren birbirinden kıymetli etkinliklerimiz bu gece taçlandı. Nazım'ın ruhu adeta Bodrum'u kapladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bodrum'dan Nazım geçti
Bodrum'dan Nazım geçti
Bodrum'dan Nazım geçti
Bodrum'dan Nazım geçti

Nazım Hikmet Ran, İbrahim Demirel, Ahmet Aras, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum'dan Nazım geçti - Son Dakika


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