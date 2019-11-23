Son Dakika Haberleri: Bodrum'dan tüm öğretmenlere '24 Kasım' armağanı
Son Dakika Güncel Bodrum'dan tüm öğretmenlere '24 Kasım' armağanı - Son Dakika

Bodrum'dan tüm öğretmenlere '24 Kasım' armağanı

6 saat önce

Bodrum'dan tüm öğretmenlere '24 Kasım' armağanıMUĞLA - Bodrum'da görev yapan 8 müzik öğretmeni, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir besteyi seslendirerek klip haline getirdi.

Bodrum'dan tüm öğretmenlere '24 Kasım' armağanı

MUĞLA - Bodrum'da görev yapan 8 müzik öğretmeni, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir besteyi seslendirerek klip haline getirdi. Kerem Aydınlar Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ'un Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Eğitimde İyi Örnekler Projesi" kapsamında hazırladığı "Ben Öğretmenim" bestesini profesyonel ses sanatçılarına taş çıkaracak bir performansla seslendiren Bodrum öğretmenlerinin klibi sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle hazırlanan klipte, Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi Müzik Öğretmeni Adil Sevencan, Gölköy Ahmet Naci Coşkunoğlu Ortaokulu Müzik Öğretmeni Ferah Utku Pekdemir, Ortakent Kerem AYDINLAR Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ, Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu Müzik Öğretmeni Öznur Bircan, Suzan Abdülhakim Bilgili Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hasan Genç, Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu Müzik Öğretmeni Serap Erkefeli, Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Şahin Kapar ve Gülriz Donanmış sahne aldı. Çekimler, Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi'nde ve okullarda gerçekleştirildi. Öğretmenlik mesleğinin her zaman güzel haberlerle gündeme gelmesini dilediklerini belirten Müzik Öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ, "Ata'mıza ve tüm meslektaşlarımıza saygılarımızla bu eserimizi hazırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günümüz Kutlu Olsun" dedi.

Gürdal Karagöz'ün aranjörlüğünü yaptığı "Ben Öğretmenim" şarkısının söz ve müziği Hüseyin Turgay Kutluğ'a ait.

Bodrum'dan tüm öğretmenlere '24 Kasım' armağanı

Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz, Galatasaray maçında anıldı
Araştırma şirketi: Vatandaşların yüzde 66,6'sı çocuğunun öğretmen olmasını istemiyor AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyen Erdoğan'a yanıt: Seninle her ortamda tartışmaya hazırım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 18:41:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'dan tüm öğretmenlere '24 Kasım' armağanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]