Bodrum-Datça feribot seferleri 19 Mayıs'ta başlayacak - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve Bodrum Limanı altyapı çalışmaları nedeniyle ara verilen Bodrum- Datça feribot seferleri 19 Mayıs'ta yeniden başlayacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Bodrum-Datça arasında üç arabalı feribotun önceki dönemde hizmete başladığı bildirildi.

Kovid-19 tedbirleri ve Bodrum Limanı altyapı çalışmaları nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça arasındaki feribot seferlerinin 19 Mayıs'ta yeniden başlayacağı belirtilen açıklamada, seferlerin Bodrum-Datça arasında salı, perşembe, cumartesi ve pazar 09.00'da, Datça-Bodrum arasında ise çarşamba ve cuma 09.00'da cumartesi ve pazar ise 17.00'de yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, seferlerde feribota maskesiz binişlere izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.