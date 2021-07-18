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MÜZE GEMİ "DENİZ BÜYÜCÜSÜ" ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR - Son Dakika

MÜZE GEMİ "DENİZ BÜYÜCÜSÜ" ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

18.07.2021 16:02
MÜZE GEMİ

Bodrum Belediyesi'ne bağlı Bodrum Deniz Müzesi'nde "Deniz Büyücüsü" müze gemi ve maket modeli sergilenmeye başlandı.

Bodrum Belediyesi'ne bağlı Bodrum Deniz Müzesi'nde "Deniz Büyücüsü" müze gemi ve maket modeli sergilenmeye başlandı. Tüm aksamı ve içinde bulunan 200'e yakın eser ve objeyle orijinalliğini koruyan Deniz Büyücüsü, "Yaşayan Müze" ya da "Müze Gemi " tanımları ile Bodrum'da deniz tutkunlarını bekliyor. Bodrum'un ve ülkemizin deniz tarihinde önemli rolü olan teknelerin birçoğunun modellerinin de sergilendiği Bodrum Deniz Müzesi ziyaretçilerini Ali Kemal Denizaslanı'nın 2011 yılında yaptığı "Deniz Büyücüsü" gemisinin modeli ile karşılıyor. Bodrum Deniz Müzesi'nde sergilenen gemi modellerini hayata geçiren Ali Kemal Denizaslanı'nın 2012'de vefatından bir yıl önce yaptığı ve Rahmi M. Koç Müzesi Koleksiyonu'nda bulunan (T. C. G. Güven) Deniz Büyücüsü gemisinin modeli, Bodrum Deniz Müzesi'nde sergileniyor. TÜM ORİJİNALLİĞİ İLE "DENİZ BÜYÜCÜSÜ "GEMİSİ BODRUM LİMANI'NA DEMİRLEDİ

1991 yılında Römorkör olarak hizmet dışı kaldıktan sonra deniz tutkunu Aydoğan Acarer'in mülkiyetine geçen ve adını "Deniz Büyücüsü" olarak alan gemi, Bodrum Deniz Müzesi'ne "Ek sergi alanı" tanımıyla bağlanıp, "Müze Gemi" olarak Bodrum Limanı Kale önünde ziyarete açıldı. Deniz Büyücüsü, sahibi Aydoğan Acarer'in emekleri sayesinde, yardımcı sınıfı gemi kategorisinde günümüze kadar gelebilmiş nadir bir örnek olarak deniz kültürüne değer kattı. Gemi tüm aksamı ve içinde bulunan 200'e yakın eser ve objeyle orijinalliğini koruyan Deniz Büyücüsü, "Yaşayan Müze" ya da "Müze Gemi " olarak tanımlanıyor. Deniz Büyücüsü'nün maket modeli, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu'nun girişimleri ile Rahmi M. Koç Müzesi Müdürü Mine Sofuoğlu arasında imzalanan "Süreli sergileme protokolü" ile sergileniyor. Ülkemizdeki özel müzelerin dayanışmasına güzel bir örnek teşkil eden bu işbirliği, dünyadaki müzeler arasında gerek ulusal, gerek uluslararası alanlarda uzun yıllardır başarıyla uygulanıyor. DENİZ BÜYÜCÜSÜ'NÜN ÜÇÜNCÜ BAHARI

1937 yılında Almanya'da inşa edildikten sonra aynı yıl Donanmamıza "Y77 TCG Güven" adıyla Dalgıç Destek Gemisi olarak katılan ve dalgıç teknolojisinin gelişmesiyle 1946 yılında Almanların yönetimi altında Yangın Söndürme Gemisi'ne dönüştürülerek, emekliye sevk edildiği 1987 senesine kadar bu görevini ifa eden gemi, şimdi üçüncü baharını yaşıyor. Türk Ticaret Filosu'na bağlı lisanslı bir gemi olan Deniz Büyücüsü, ilk hizmetini Fenerbahçe Marinası'nda verdi. İstanbul'dan ayrılıp Bodrum'a geldiğinde iki yıl Milta Marina'da görev yaptı. 2000 yılında, halen bağlı olduğu Bodrum Limanı Kale önündeki yerine geçti ve yirmi bir yıl boyunca Yangın Söndürme Gemisi olarak hizmet verdi. 2021 itibariyle, sürdürdüğü Hizmet Gemisi görevinin yanında Bodrum Deniz Müzesi'ne bağlı "Müze Gemi" olarak faaliyete geçmek üzere çalışmalar yürütülmekte.

MÜZE GEMİ DENİZ BÜYÜCÜSÜ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR
MÜZE GEMİ DENİZ BÜYÜCÜSÜ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR
MÜZE GEMİ DENİZ BÜYÜCÜSÜ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Aydoğan, Bodrum, Gemi, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Güncel MÜZE GEMİ 'DENİZ BÜYÜCÜSÜ' ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR - Son Dakika


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