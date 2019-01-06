Son Dakika Haberleri: Bodrum Deve Güreşi Festivali

Bodrum Deve Güreşi Festivali

36 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geleneksel deve güreşleri festivali yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geleneksel deve güreşleri festivali yapıldı.

Bodrum Belediyesince Kızılağaç Deve Güreşi Arenası'nda düzenlenen Bodrum Deve Güreşi Festivali'nde, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin çeşitli illerinden getirilen 150 deve güreşti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği güreşlerde, develerin kıyasıya mücadelesi, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Etkinlikte, güreşmek istemeyen bazı develer meydandan kaçtı.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, etkinlikte yaptığı konuşmada, bir toplumu ayakta tutan şeyin örf, adet ve kültürleri olduğunu ifade ederek, bu kültürü uzun süredir sürdürdüklerini belirtti.

Akşam saatlerine kadar devam eden güreşleri 10 bine yakın kişi, aileleriyle piknik yaparak izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:48 Kaynak: AA

Ege, Kızılağaç, Muğla, Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Endonezya'da 7 Büyüklüğünde Deprem Oldu İçişleri Bakanlığı Uyardı! 250 TL Cezası Var

Çok Sayıda İl ve İlçelerde Okullar Tatil Edildi Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katil Zanlısının İfadesi Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 21:24:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum Deve Güreşi Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]