Bodrum esnafından Yunan vekile bayraklı tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bodrum esnafından Yunan vekile bayraklı tepki - Son Dakika

Bodrum esnafından Yunan vekile bayraklı tepki

20 dakika önce

Dün Bodrum esnafına Türk bayrağı dağıtarak Avrupa Parlamentosu'nda Türk Bayrağı Yırtan Yunan Vekil Lagos'a tepkisini gösteren Bodrum Belediyesi, bugün de bayrak dağıtımına devam ederken bazı esnaflar işyerlerine her iki ülkenin bayrağını asarak dünyaya mesaj verdiler.

Bodrum esnafından Yunan vekile bayraklı tepki, System.String[]

Dün Bodrum esnafına Türk bayrağı dağıtarak Avrupa Parlamentosu'nda Türk Bayrağı Yırtan Yunan Vekil Lagos'a tepkisini gösteren Bodrum Belediyesi, bugün de bayrak dağıtımına devam ederken bazı esnaflar işyerlerine her iki ülkenin bayrağını asarak dünyaya mesaj verdiler.


Bodrum bir kez daha hoşgörünün ve dünyanın şehri olduğunu gösterdi. Bodrum Belediyesi halkla ilişkiler birimi tarafından dağıtılan Türk bayraklarını işyerlerinin cephesine asan esnaflardan dostluk ve kardeşlik mesajı geldi.


Bodrum'da bazı esnaflar Belediye halkla ilişkiler birimi tarafından dağıtılan Türk bayraklarının yanına Yunan bayrağı asarak adeta bayrağa saygı dersi verdi.


Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konu iki yaka halklarının yıllardır bu topraklarda barış ve kardeşlik içinde yaşadığını hatırlatarak bu tür münferit olayların bu dostluğa gölge düşürmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Başkan Aras "Toplumda yükselen gerginliği körüklemek hiç kimseye fayda sağlamaz birbirimizi dinlemek ve anlamaya çalışmak zorundayız. Nefret dili ve linç kültürü yerine barış dilinin Tüm dünyada egemen olmasını diliyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:23 Kaynak: İHA
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