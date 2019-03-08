Son Dakika Haberleri: Bodrum Faresi Tutuklandı

Bodrum Faresi Tutuklandı

51 dakika önce

Balıkesir ve Manisa'nın Soma ilçesinde çok sayıda evin bodrum katına girerek hırsızlık yapan zanlı, çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

Bodrum Faresi Tutuklandı, System.String[]
Balıkesir ve Manisa'nın Soma ilçesinde çok sayıda evin bodrum katına girerek hırsızlık yapan zanlı, çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ve Manisa'nın Soma ilçelerinde evlerin bodrum katlarından yapılan hırsızlık olaylarını takibe alan Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şekillerinin birbirlerine çok bezer olduğunu belirleyip güvenlik kameralarını takibe aldı. Kamera görüntülerinden çok sayıda olayın şüphelisinin aynı kişi olduğunu belirleyen hırsızlık büro dedektifleri, 40 yaşındaki A.A.'yı takibe aldı. Zanlıyı hurda pazarında çaldığı malzemeleri satmaya çalışırken yakalayan polis gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Sokakta yaşadığı tespit edilen A.A.'nın Balıkesir'de 8 ayrı apartmanın bodrum katından ve Manisa'nın Soma ilçesinde de 2 ayrı apartmandan hırsızlık yaptığı bildirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:31 Kaynak: İHA

Soma, Manisa, Balıkesir, 3. Sayfa
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