Üye Girişi
Bodrum Genelinde Çalışmalar Aralıksız Sürüyor - Son Dakika

Bodrum Genelinde Çalışmalar Aralıksız Sürüyor

21.06.2021 12:08
Bodrum Genelinde Çalışmalar Aralıksız Sürüyor, System.String[]

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bodrum genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bodrum genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda özellikle altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklar ile belirlenen plan doğrultusunda devam eden çalışmalarda asfalt, beton yol, beton parke, kaldırım imalatı, yol bakım-onarım ve yağmur suyu hattı işlerini aralıksız sürdürüyor.

ALTYAPI TAMAMLANIYOR ÜSTYAPI İŞLERİNE GEÇİLİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Torba'da devam eden altyapı çalışmalarının tamamlandığı sokak ve caddeler de asfalt çalışmalarına devam ediyor. Tepecik Mahallesi Hamam Sokak üzerinde çıkmaz sokaklarda yağmur suyu hattı çalışmalarına devam ederken, Türkkuyusu Mahallesi'nde yağmur suyu hattı çalışmalarının tamamlandığı sokaklarda da üst yapı çalışmalarını tamamlamak üzere.

Çırkan Mahallesi Mustafa Aysu Sokak'ta parke kaldırım çalışmalarını yürüten ekipler, Konacık Mahallesi Müderris Caddesi'nde de asfalt serim çalışması gerçekleştirdi.

Bitez Namascı Caddesi'nde yağmur suyu hattı çalışmasının ardından asfalt çalışmasını da tamamlayan ekipler, cadde üzerinde kaldırım çalışmalarını da tamamlamak üzere. Bitez Mahallesi 2010 Sokak'ta asfalt çalışmasını tamamlanırken, 1977 Sokak'ta asfalt çalışması öncesi son düzenlemeler yapılıyor.

Gündoğan Mahallesi Onbaşı Dede Sokak'ta yol düzenleme ve kanal açma çalışmalarını sürdüren ekipler, Atatürk Meydanı'nda da mevcut mazgalları genişleterek meydanda parke çalışması gerçekleştirdi. Gündoğan Mahallesi Şehit Uğur Öztop Caddesi üzerinde bulunan düğün salonu çevresinde de geniş kapsamlı düzenli çalışması başlatan ekipler, bölgede beton ve parke döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Küçükbük Mahallesi'nde büyük bir sorunu çözüme kavuşturacak yeni açılan çevre yolunda ise düzenleme ve tesviye çalışmaları devam ederken, Farilya Mahallesi Koyutürk Sokak'ta beton yol çalışması tamamlandı.

Yalıkavak Mahallesi Koray Yılmaz İş Merkezi çevresinde su taşkınlarını önlemeye yönelik başlatılan çalışmalarda drenaj çalışmaları sürerken, bir yandan da üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Dirmil Mahallesi Mimoza Sokak'ta başlatılan yol düzenleme ve genişletme çalışmaları ile Koyunbaba Mahallesi 1306 Sokak'ta yol açma çalışması devam ediyor.

Turgutreis Mahallesi Akkuyu Caddesi ve 4133 Sokak'ta beton yol çalışmasını tamamlayan ekipler, Gümüşlük Mahallesi Samanlık Sokak'ta yol açma, Karabağ Mahallesi 7575 Sokak'ta ise istinat taş duvar çalışmasına devam ediyor.

İslamhaneleri Mahallesi genelinde de geniş kapsamlı çalışmalarına devam eden ekipler 4. Sokak'ta istinat taş duvar çalışmasını tamamlarken, 6/1 Sokak'ta yol düzenleme çalışmasına, 4. Sokak'ta ise parke döşeme çalışmasına devam ediyor.

Karaova genelinde de çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölge genelinde altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda asfalt yama ve parke tamir işlerini aralıksız sürdürüyor.

Karaova Mahallesi 198 Sokak'ta parke döşeme çalışması tamamlayan ekipler, Pınarlıbelen Mahallesi İnişdibi Mevkisinde yol genişletme çalışması yapılan bölgelerde asfalt tamirat çalışmasına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bir taraftan da Bodrum genelinde asfalt yama, parke yol ve kaldırım tamirat işlerine aralıksız devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, Bodrum, Turizm, Hamam, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bodrum Genelinde Çalışmalar Aralıksız Sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak 14:21 Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak Talihsiz adam asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti, iş arkadaşları gözyaşlarına boğuldu 14:12 Talihsiz adam asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti, iş arkadaşları gözyaşlarına boğuldu Ünlü yönetmenin nikah törenine Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu 14:01 Ünlü yönetmenin nikah törenine Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu
AYM'nin kapatmaya yönelik iddianameyi kabul etmesi ile ilgili HDP'den ilk yorum geldi: Tarihi bir fırsatı heba ettiler 13:44 AYM'nin kapatmaya yönelik iddianameyi kabul etmesi ile ilgili HDP'den ilk yorum geldi: Tarihi bir fırsatı heba ettiler Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var 13:29 Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti 13:28 Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti
Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı 12:11 Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Enişte-kayınço vurgunu 11:21 Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Enişte-kayınço vurgunu

Son Dakika Haberleri
14:22 Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi
14:20 Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak
14:11 Talihsiz adam asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti, iş arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
13:56 Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi
13:43 AYM'nin kapatmaya yönelik iddianameyi kabul etmesi ile ilgili HDP'den ilk yorum geldi: Tarihi bir fırsatı heba ettiler
13:33 Piyasa değeri 10 milyon lira! Batman Müzesi'nde 20 altın sikke kayboldu
13:30 Mehmet Ali Erbil'den, "Eşlerini aldattın mı?" sorusuna ilginç bir cevap: Yaptıysam prostat olayım
13:28 Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var
13:28 Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu
13:28 Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti
Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi         
14:22
Elleri yakan ekmek parası! Isırgan otu toplayıp satarak geçimini sağlıyor Elleri yakan ekmek parası! Isırgan otu toplayıp satarak geçimini sağlıyor         
14:21
Telefonu arızalanan tüketici hukuk mücadelesini kazandı! Firma para iadesi yaptı Telefonu arızalanan tüketici hukuk mücadelesini kazandı! Firma para iadesi yaptı         
14:07
Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi         
13:56
Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı         
13:33
Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu         
13:29
Yeni Başkan Burak Elmas'tan Ali Koç'a ilk taş: G.Saray hakkında yanlış konuşuyor Yeni Başkan Burak Elmas'tan Ali Koç'a ilk taş: G.Saray hakkında yanlış konuşuyor         
12:12
ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı         
11:22
A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı         
11:12
Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar         
10:40
CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor         
10:33
Milli Takım'da gerginlik! İki futbolcu birbirine girdi Milli Takım'da gerginlik! İki futbolcu birbirine girdi         
09:50
Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı         
09:48
Veyis Ateş'ten, Ahmet Şık'la ilgili bomba iddia: Bakan Soylu ile bir araya gelme arzunu bana dile getirmedin mi? Veyis Ateş'ten, Ahmet Şık'la ilgili bomba iddia: Bakan Soylu ile bir araya gelme arzunu bana dile getirmedin mi?         
08:26
Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum         
08:08
Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı         
07:53
Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı         
17:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 14:28:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum Genelinde Çalışmalar Aralıksız Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement