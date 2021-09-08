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Bodrum gıda girişimciliği eğitim programı başladı - Son Dakika

Bodrum gıda girişimciliği eğitim programı başladı

08.09.2021 16:36

- Bodrum gıda girişimciliği eğitim programı başladı Gıda sektöründeki girişimciliği desteklemek, yeni iş alanları oluşturmak ve sürdürülebilirliğe katkı sunmak amacıyla oluşturulan Bodrum Gıda Girişimciliği Eğitim Programı başladı.

- Bodrum gıda girişimciliği eğitim programı başladı

MUĞLA - Gıda sektöründeki girişimciliği desteklemek, yeni iş alanları oluşturmak ve sürdürülebilirliğe katkı sunmak amacıyla oluşturulan Bodrum Gıda Girişimciliği Eğitim Programı başladı.

Gıda sektöründe yenilikçi işletmelerin tasarlanması, kurulması ve iyileştirilmesi yoluyla geçim kaynaklarının geliştirilmesi, sektöre yönelik teknik kapasitenin geliştirilerek yenilikçi gıda girişimciliğinin geliştirilmesi ve yeni iş yaratımının desteklenmesi hedefiyle, Bodrum Belediyesi, IDEMA, İhtiyaç Haritası ve INOGAAR Koop iş birliği ile Gıda Girişimciliği Eğitim Programı başladı. Programın ilk gününde, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Gazeteci-Yazar Nebil Özgentürk de eğitime katıldı.

Eğitim programı hakkında açıklama yapan Bodrum Gıda Girişimcilik Programı Koordinatörü ve Eğitmeni Asu Aksoy, programın yaklaşık 2 ay süreceğini, katılımcıların teorik eğitimlerin yanı sıra mentor desteği de alabileceğini belirtti. Aksoy, eğitim programın detaylarıyla ilgili "Mutfak atölyeleri ve demo-day gibi etkinliklerimiz olacak. Program girişimcilerin kendi iş fikirlerini sundukları bir iş planı yarışmasıyla sona erecek. Kazananlara tohum fonu ödülümüz olacak. Tabii bu desteklerimiz program sonunda da devam edecek. Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın da destekleriyle katılımcıların kendi ürünlerini satabilecekleri pazarlar oluşturulacak" açıklamasını yaptı.

IDEMA Genel Müdür Yardımcısı Evren Aydoğan da, gıda girişimcilerinin projelerini geliştirmek üzere kasım ayının ortasına kadar eğitimler, yemek atölyeleri, panayırlar, tadım günleri ve iş planı yarışmalarıyla dolu yoğun bir program hazırladıklarını duyurdu. Programı gelecek yıllarda da tekrarlama hedefinde olduklarının müjdesini verdi.

"Bodrum kendi güvenli gıdasını üretmeyi hedefliyor"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise son günlerde gündemde olan iklim krizi, kuraklık ve gıda güvenliği ve erişimine dikkat çekti; "Gıdaya ulaşım günden güne zorlaşıyor. Ülkeler kendi potansiyellerini kullanamıyorlarsa, artık başka ülkelerden ithalat da zorlaşıyor. Çünkü ülke kendi geleceğini düşünerek birdenbire ihracatını kapatıyor. Çocuklarımıza ne olduğu belirsiz gıdaları sunamayız. O yüzden bu tür girişimleri çok destekliyorum. Çünkü güvenli bir şekilde sağlıklı gıdaya ulaşabilelim. Örneğin; kurduğumuz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nde hedeflerimizden en önemlisi güvenli gıdayı kendi gözetimimizde üretmek. Özellikle çoğunluğu tarımla uğraşan Karaova Bölgesi'nde bir hareket başlattık. Yine kurduğumuz yerel tohum merkezinde topladığımız ata tohumlarını deneme parsellerimizde yetiştiriyoruz. Orada yapılacak üretimle kentin ekonomisinin kendi içinde dönmesini de istiyoruz" dedi.

"Ürettiklerinizi Bodrum'un en kalabalık otellerinde satacağız"

Başkan Aras, eğitim programına katılanlara sunacakları imkan ve fırsatları açıkladı: "Burada öğrendiklerinizi yapacağımız etkinliklerle kamuya açacağız. Ardından sizlerin ürettiklerini gerekirse Bodrum'un en kalabalık otellerinde, en güzide marka yerlerinde satacağız. Ayrıca, mevcutta bir gün açık olan pazar yerlerimizi haftanın her günü açmayı planlıyoruz. Buralarda sizler gibi üretici arkadaşlara yerler vereceğiz. Haftanın her günü oradan hem vatandaşlarımız alışverişlerini yapabilecek hem de üreticiler satış yapabilecek. Bu program hedef olarak oraya da gidiyor. Mentorlarımızın de destekleriyle sizleri çok kısa sürede üreten ve ürettiğinden kazanan dostlar olarak göreceğimizden şüphem yok" dedi. Programa katılanlara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Gıda Girişimciliği Programı'nda, bir gıda işletmesinin nasıl kurulacağı üzerine eğitim ve grup çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca, alanında uzman isimlerden kuramsal ve uygulamalı eğitimler alacak olan katılımcılar, markalaşma ve muhasebe gibi alanlarda destek hizmetleri ve diğer ticari hizmetler ile ilgili birçok konuda da bilgi sahibi olacak.

Bodrum gıda girişimciliği eğitim programı başladı
Bodrum gıda girişimciliği eğitim programı başladı
Bodrum gıda girişimciliği eğitim programı başladı
Bodrum gıda girişimciliği eğitim programı başladı

Nebil Özgentürk, Girişimcilik, Ahmet Aras, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum gıda girişimciliği eğitim programı başladı - Son Dakika


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