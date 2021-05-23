Bodrum Halikarnas Gran Fondo Uluslararası Yol Yarışı başladı - Son Dakika

Bodrum Halikarnas Gran Fondo Uluslararası Yol Yarışı başladı

23.05.2021 11:36
Bodrum Halikarnas Gran Fondo Uluslararası Yol Yarışı başladı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bilnet Okulları Bodrum Halikarnas Gran Fondo Uluslararası Yol Yarışı başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bilnet Okulları Bodrum Halikarnas Gran Fondo Uluslararası Yol Yarışı başladı.

Yarışın Bodrum Belediye Meydanı'ndaki startını, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle, kısa ve uzun parkur olmak üzere iki ayrı rotada gerçekleştirilen bisiklet yarışına, valilik ve yerel yönetimler de katkı veriyor.

Organizasyonda yarışçılar, 56 kilometrelik Çağdaş Holding Kısa Parkur ve 103 kilometrelik Bitci.com Uzun Parkur'da pedal çeviriyor.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, gazetecilere, yarışın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ilçede gerçekleştirilen uluslararası önemi bir organizasyon olduğunu söyleyerek, "İlçemizin hem spor turizmine hem de sosyal hayatına renk katan bir etkinlik. İnşallah bundan sonra her yıl daha güzelleşerek devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise yarışın Bodrum'da ilk kez düzenlendiğini ve katılımın yoğun olduğunu belirterek, salgın döneminde bisiklet sporunun ön plana çıktığını dile getirdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilcisi İlker Cömert ise yarışa 12 ülkeden 112'si yabancı toplam 974 sporcunun katıldığını kaydetti.

Organizasyon ödül töreniyle sona erecek.

Bekir Yılmaz, Bisiklet, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bodrum Halikarnas Gran Fondo Uluslararası Yol Yarışı başladı - Son Dakika Spor


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