Bodrum Halikarnas Gran Fondo Uluslararası Yol Yarışı, ödül töreniyle sona erdi - Son Dakika

Bodrum Halikarnas Gran Fondo Uluslararası Yol Yarışı, ödül töreniyle sona erdi

23.05.2021 20:30
Bodrum Halikarnas Gran Fondo Uluslararası Yol Yarışı, ödül töreniyle sona erdi, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bilnet Okulları Bodrum Halikarnas Gran Fondo Uluslararası Yol Yarışı, ödül töreniyle tamamlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bilnet Okulları Bodrum Halikarnas Gran Fondo Uluslararası Yol Yarışı, ödül töreniyle tamamlandı.

Bodrum Belediye Meydanı'nda startı verilen yarışa katılanlar, 56 kilometrelik kısa parkur ve 103 kilometrelik uzun parkurda mücadele etti.

Bisikletçilerin iki ayrı rotada yarıştığı organizasyona, arkada görme engelli bireylerin pedal çevirdiği iki kişilik bisikletle katılanlar da oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile valilik ve yerel yönetimlerin destekleriyle gerçekleştirilen yarışların tamamlanmasının ardından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde ödül töreni düzenlendi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilcisi İlker Cömert, organizasyona 12 ülkeden 112'si yabancı toplam 974 sporcunun katıldığını söyledi.

Yarışlarda kısa parkur genel klasmanda Nurullah Yurteri birinci, Melih Yıldız ikinci, Furkan Abdullah Pamukçu üçüncü oldu. Sevcan Alper'in birincilik elde ettiği kısa parkur kadınlar genel klasmanda ise Züleyha Dikbaş ikinci, Rafiye Başat da üçüncü sırayı aldı.

Önemli bir kısmı ormanlık alan ve zeytin bahçelerinin arasında geçen uzun parkur genel klasmanda Serkan Balkan birinci, Gökhan Uzuntaş ikinci ve Muhammed Erkan üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinci Esra Kürkcü Akgönül'ün ardından Ayşegül Gökalp ikinci, Beste Hepkaradeniz de üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyonu paralimpik kategorisinde Barış Asa birinci, Mustafa Sağlam ikinci ve Fırat Uğur üçüncü sırada tamamladı.

Genel klasman ve yaş kategorilerinde dereceye girenlere, madalya, kupa ve hediyeleri Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile sponsor firmaların yetkilileri tarafından verildi.

Görme Engelli, Turizm, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bodrum Halikarnas Gran Fondo Uluslararası Yol Yarışı, ödül töreniyle sona erdi - Son Dakika Spor


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