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Bodrum Halk Plajı açıldı

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "turizmin yoğun yapıldığı bölgelerde halk plajları açılması" hedefi kapsamında oluşturulan ilk plaj, Bodrum ilçesi Kumbahçe Mahallesi Tavşanburnu mevkisinde açıldı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca "turizmin yoğun yapıldığı bölgelerde halk plajları açılması" hedefi kapsamında oluşturulan ilk plaj, Bodrum ilçesi Kumbahçe Mahallesi Tavşanburnu mevkisinde açıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:58 
Bodrum, Ekonomi
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