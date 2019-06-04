Bodrum Halk Plajı açıldı
1 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanlığınca "turizmin yoğun yapıldığı bölgelerde halk plajları açılması" hedefi kapsamında oluşturulan ilk plaj, Bodrum ilçesi Kumbahçe Mahallesi Tavşanburnu mevkisinde açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:58
Kültür ve Turizm Bakanlığınca "turizmin yoğun yapıldığı bölgelerde halk plajları açılması" hedefi kapsamında oluşturulan ilk plaj, Bodrum
ilçesi Kumbahçe Mahallesi Tavşanburnu mevkisinde açıldı.
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Kültür ve Turizm Bakanlığının ilk halk plajı Bodrum'da açıldı
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