Bodrum halkına 'Bayrak asın' çağrısı - Son Dakika

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen askerlerimiz için Bodrum halkına ev ve işyerlerine Türk bayrağı asmaları çağrısı yaptı.



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 askerimizin şehit olduğunu ve 32 askerin de yaralandığını belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi. Başkan Aras, "Bütün Bodrum halkına çağrımızdır. Şehitlerimizi, ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar, evlerimize ve işyerlerimize Türk bayrağı asalım" dedi.



Başkan Aras, çağrısını sosyal medya hesaplarından ve SMS mesajı ile tüm Bodrum halkına iletti. - MUĞLA