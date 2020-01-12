Bodrum Hamsi Festivali'nde 2,5 ton hamsi dağıtıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Hamsi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneğince İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte mısır unuyla hazırlanan yaklaşık 2,5 ton ton hamsi, tavalarda pişirilerek ikram edildi. Kurulan stantlarda Karadeniz'in yöresel yiyeceklerin tanıtımı ve satışı yapıldı.

Karadeniz yöresinin kültürünün tanıtılması ve birlik, beraberliğin artırılması amaçlanan etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Pişirilip ücretsiz dağıtılan ekmek arası hamsiden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Karadeniz yöresi şarkıcılarının konser verdiği organizasyonda, Bodrum'da yaşayan Karadenizliler kemençe ve tulum eşliğinde hareketli müziklerle eğlendi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bazı sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin yer aldığı festivale yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Yener Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum'da 22 bin civarında Karadenizli yaşadığını söyledi.

Kültürlerini yaşatmak amacıyla yaptıkları etkinliğin güzel geçtiğini belirten Çelik, "Bodrum'da 81 ilimizden yaşayan vatandaşlarımız var. Burada 7 bölgeden Türkiye'nin tüm vatandaşlarını, çok mutlu bir şekilde birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzur içerisinde güzel bir etkinlikte buluşturmuş olduk. Bu anlamda gururluyuz. Güzel bir gün oldu." diye konuştu.