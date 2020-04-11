Bodrum hayalet şehre döndü - Son Dakika

Bodrum hayalet şehre döndü
6 saat önce
MUĞLA'nın Bodrum ilçesi, 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile sessizliğe büründü.
MUĞLA'nın Bodrum
ilçesi, 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı'nın 31 kentte aldığı 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından turizm kenti Bodrum'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Yaz aylarında milyonlarca turisti ağırlayan turizm cenneti sessizliğe gömüldü. Polis ekipleri, ilçe genelinde kontrolleri sağlarken, yasak dışında kalanların dışında kimsenin sokaklarda dolaşmasına izin vermedi. Hayalet şehre dönen turizm cenneti tarihinin en sessiz gününü yaşıyor.
- Muğla
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:45 Kaynak: DHA
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