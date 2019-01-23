Bodrum İçin Korkutan Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Bodrum'da çok kuvvetli sağanak yağış ve kuvvetli fırtına beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Bodrum'da çok kuvvetli sağanak yağış ve kuvvetli fırtına beklendiği ifade edildi. Belediyeden gün boyu yapılan anonslarla vatandaşlar uyarıldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıda Bodrum'da Perşembe günü kuvvetli sağanak yağış ve kuvvetli fırtına beklendiği ifade edildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi " Son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden yarın (Perşembe) akşam saatlerine kadar Muğla'nın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Bodrum, Datça, Marmaris, Ortaca, Ula, Dalaman ve Fethiye ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte rüzgarın da güney yönlerden 70-100 km/saat şiddetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."



Belediyeden anonslar yapıldı



Bodrum Belediyesi tarafından yapılan anonslarla yarın sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış ve fırtına beklendiği ifade edilerek vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı. - MUĞLA

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