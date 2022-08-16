Bodrum'da belediyenin düzenlediği ücretsiz yaz kursları devam ediyor - Son Dakika
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Bodrum'da belediyenin düzenlediği ücretsiz yaz kursları devam ediyor

16.08.2022 15:01

Bodrum ilçesinde, belediyenin düzenlediği yaz kurslarının devam ettiği bildirildi.

Bodrum ilçesinde, belediyenin düzenlediği yaz kurslarının devam ettiği bildirildi.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çocuklara yönelik hazırlanan ücretsiz yaz kursları, yoğun bir katılımla devam ediyor.

Satranç, halkoyunları, gitar, seramik, drama ve futbol kurslarının yer aldığı eğitimler, çocukların yaz tatillerini de doğru değerlendirmelerini sağlıyor.

Kayıtların sona ermesiyle geçtiğimiz haftalarda başlayan gitar ve futbol kursunun yanı sıra kişisel becerilerine yönelik birçok kurs açan Bodrum Belediyesi, yaz boyunca çocukların eğlenerek öğrenmesi için planlamalar yapıyor.

Belediye bünyesinde açılan mevcut kurslara yaklaşık 200 çocuk katılıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen kursların çocukların geleceğinde sanatı, kültürü ve sporu var etmek için önemli bir atılım olduğunu ifade etti.

Kurslar yaz tatili süresince devam edecek.

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Kaynak: AA

Futbol, Bodrum, Yerel, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da belediyenin düzenlediği ücretsiz yaz kursları devam ediyor - Son Dakika
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