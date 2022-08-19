Bodrum'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Bodrum'da firari hükümlü yakalandı

19.08.2022 18:44
Bodrum'da firari hükümlü yakalandı

Bodrum ilçesinde firari hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Bodrum ilçesinde firari hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmada, hakkında 2015'te, cezaevinden firar etmiş hükümlü ya da tutuklunun kaçması, tehdit, çocuğun cinsel istismarı ve hakaret gibi suçlardan yakalama kararı bulunan M.G'nin Bodrum'da olduğu tespit edildi.

İlçede iki farklı adreste Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bomba arama köpeği "Vana" ile yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, fişekler, 1 metre uzunluğunda samuray kılıcı, kılıç sandığı, dizüstü bilgisayar, tablet ve çok sayıda CD ele geçirildi.

Firari hükümlü M.G. ile B.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

YORUMLAR
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3,5 yıl hapis kararı olan şüpheli yakalandı 3,5 yıl hapis kararı olan şüpheli yakalandı 6 ayrı suçtan aranıyordu, Samuray kılıçla yakalandı 6 ayrı suçtan aranıyordu, Samuray kılıçla yakalandı
Kaynak: AA

Hisarcık, Jandarma, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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