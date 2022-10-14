Saat 05.15 uçuşu gerçekleştirecek olan AnadoluJet'in TK7347 Bodrum-İstanbul Sabiha Gökçen uçak seferinde aksamaların meydana gelmesiyle yolcular uçaktan indirildi. Bavullarıyla terminale gelen yolcular, yetkililere tepki gösterdi. Aksayan sefer 40 dakika sonra gerçekleştirildi. Yetkililerin konuya ilişkin açıklama yaptığı sırada duruma tepki gösteren yolcuların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Sabiha Gökçen, İstanbul, Bodrum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bodrum-İstanbul uçak seferi gecikti, yolcular tepki gösterdi - Son Dakika

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