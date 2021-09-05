BODRUM KALE KONSERLERİ SONA ERDİ

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Kale Konserleri sona erdi. Bodrumlular, 8 gün süren ücretsiz halk konserlerinde birbirinden ünlü sanatçıların sevilen şarkılarıyla mest oldu. Bodrum Kale Konserleri kapanışını Uzi ile yaptı, konsere gençler yoğun ilgi gösterdi. Bodrum'da yaşanan yangın felaketinin ardından normalleşmeye gidilmesiyle birlikte Bodrum Belediyesi, ücretsiz halk konserleri düzenledi. Bodrum Kalesi'nin Kuzey Hendeği'nde gerçekleşen ve 8 gün boyunca devam eden konserlere adeta yıldız isimler yağdı. 23 Temmuz'da Yeşim Salkım ile başlayan konserler, Şevval Sam, Ferhat göçer, Grup Sakiler, Zehra, Yankı, Rana gibi isimleri ağırladı. Bodrumlular konserlere yoğun ilgi gösterdi, yurttaşlar kaleyi doldurdu, kalede adım atacak yer dahi kalmadı. Bodrum Kale Konserleri kapanışını Uzi ile yaptı. Gençlerin yoğun katılım sağladığı kapanış konserinde, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras gençlerle bir araya geldi. Gençlerin tezahüratıyla sahneye çıkan Başkan Aras, gençlere olan sevgisini paylaştı. "Bu akşam sizleri burada görmekten dolayı çok mutluyum. Bu kapanışı gençlerle yapmayı istediğimiz için buradayız. Sizleri çok seviyoruz" ifadelerini kullandı. BAŞKAN ARAS GENÇLERE SESLENDİ: "ÜLKEMİZİN GELECEĞİ SİZE EMANET"

Başkan Aras'ın gençlere mesajı da vardı:

"Sizlerin özgüveninizi çok seviyoruz arkadaşlar, kendinize güvenin. Ben köyleri, mahalleleri geziyorum; bizden büyükler -saygıdan olsa gerek- bir şey söylemiyorlar. Eleştiri bizleri besler. 8 yaşındaki kardeşim bana diyor ki, 'Başkanım biz seni seçtik, senden spor sahası istiyorum. Halı sahası istiyorum, basket sahası istiyorum'. İstediklerinizi her zaman söyleyin, hiçbir zaman yutkunmayın. Aklınıza geleni söylemekten çekinmeyin. Fikir özgürlüğü olduktan sonra, ifade özgürlüğü olduktan sonra, ülkemizin geleceği çok açıktır ve sizlere emanettir arkadaşlar"