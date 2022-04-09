Bodrum Kalesi kırmızı- mavi ışıklarla aydınlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum Kalesi kırmızı- mavi ışıklarla aydınlatıldı

09.04.2022 22:39
Bodrum Kalesi kırmızı- mavi ışıklarla aydınlatıldı

BODRUM'un tarihi noktalarından Bodrum Kalesi, Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıldönümüne ve 10 Nisan Polis Haftası'na dikkat çekmek için kırmızı ve mavi renklerle aydınlatıldı.

BODRUM'un tarihi noktalarından Bodrum Kalesi, Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıldönümüne ve 10 Nisan Polis Haftası'na dikkat çekmek için kırmızı ve mavi renklerle aydınlatıldı.

Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında Bodrum'da bir dizi etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda, kentin simgelerinden Bodrum Kalesi mavi ve kırmızı ışıklar ile aydınlatılarak polis haftasına dikkat çekildi. Konacık Mahallesi, Gümbet Mahallesi ve Kumbahçe mevkii başta olmak üzere birçok noktadan ışıklar görülürken, vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.


Bodrum Kalesi kırmızı- mavi ışıklarla aydınlatıldı
Bodrum Kalesi kırmızı- mavi ışıklarla aydınlatıldı
Bodrum Kalesi kırmızı- mavi ışıklarla aydınlatıldı
Bodrum Kalesi kırmızı- mavi ışıklarla aydınlatıldı
Bodrum Kalesi kırmızı- mavi ışıklarla aydınlatıldı
Bodrum Kalesi kırmızı- mavi ışıklarla aydınlatıldı
YORUMLAR
500
Bodrum Kalesi, Polis Haftası dolayısıyla kırmızı mavi renklerle aydınlatıldı Bodrum Kalesi, Polis Haftası dolayısıyla kırmızı mavi renklerle aydınlatıldı Polis Haftası dolayısıyla Bodrum'da Kale gezisi düzenlendi Polis Haftası dolayısıyla Bodrum'da Kale gezisi düzenlendi

Polis Haftası, Bodrum, Nisan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum Kalesi kırmızı- mavi ışıklarla aydınlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:31 Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yle 0-0 berabere kaldı
22:28 Canlı yayında Bakan Karaismailoğlu ve Tevfik Göksu'ya İmamoğlu'ndan çok konuşulacak ifadeler: Zavallılar
22:24 Nefes kesen karşılaşma! Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti
22:02 İBB'nin Ramazan etkinliklerinde söylenen şarkı eleştiri aldı: Kaç kadeh kırıldı şu sarhoş gönlümde
21:58 Rıdvan Dilmen'den Batshuayi'ye övgü dolu sözler: Bizim ligimize fazla
21:56 Seçim anketinde yeni sonuçlar: CHP ve DEVA Partisi dikkat çekti
21:22 Ronaldo maç sonrası sinirlerine hakim olamadı! Everton taraftarının telefonunu paramparça etti
20:58 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City atağa geçti! Deplasmanda Middlesbrough'u 1-0 mağlup etti
20:32 Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasında neler oluyor! Tam 5 gol var
20:30 Bordo-mavililer maça etkili başladı! Gaziantep savunmada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 22:45:36. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum Kalesi kırmızı- mavi ışıklarla aydınlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement