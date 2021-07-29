Bodrum Kalesi Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen restorasyon çalışmasıyla yenilenen Bodrum Kalesi'ne 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı tatilciler yoğun ilgi gösterdi.

Deniz, kum ve güneşin yanı sıra kültür turizmiyle de ön plana çıkan ilçede, Bodrum Kalesi bayram tatilinde en çok ziyaret edilen alanlardan oldu.

İkinci etap restorasyon çalışmaları bir süre önce tamamlanan müzede, İngiliz, İtalyan, Alman, Fransız ve İspanyol Kuleleri ile Uluburun, Gelidonya, Bozburun, Yassıada, Serçe Limanı sualtı batıkları ve Karyalı Prenses Sergi Salonu yer alıyor.

Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Toprak, AA muhabirine, Bodrum Kalesi'nin 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçileri en iyi şekilde ağırladıklarını aktaran Toprak, yeni açılan teşhir salonlarının da ilgi gördüğünü bildirdi.

Bodrum Kalesi'nin 33 dönümlük bir alandan oluştuğuna, salgın tedbirleri kapsamında zaman zaman anlık ziyaretçi sayısını kısıtladıklarına işaret eden Toprak, "Ziyaretçilerimizin girişinde dezenfekte işlemleri de yapıldı. Ciddi anlamda bu hassasiyetten dolayı hem güzel geri dönüşler oldu hem de ziyaretçilerimiz Kovid-19 endişesi olmadan ziyaretlerini yaptılar." dedi.

"9 günde 15 bin kişi ziyaret etti"

Bakanlıkça yapılan restorasyon çalışmasıyla yenilenen Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne ziyaretçilerin hayran kaldıklarını anlatan Toprak, şöyle konuştu:

"Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi, Türkiye'nin tek sualtı arkeoloji müzesi, bu alandaki tek müzesidir. Kalemizde sergilenen ve özellikle su altından çıkan batıklarımıza ait eserler yoğun ilgi görüyor. Sezon boyunca 1000'i bulan günlük ziyaretçi sayımız bayram tatilinde günlük iki katına çıktı. Bodrum Kalesini 9 günlük bayram tatilinde 15 bin kişi ziyaret etti. Bodrum Kalesi artık bu gözde turizm kentinin simgesi haline gelmiş durumda. İlçeye her gelen kaleyi görmeden evlerine geri dönmüyor."

Hüseyin Toprak, herkesi müzeyi görmeye davet etti.

Ziyaretçilerden Onur Arslan ise müzenin salonlarından çok etkilendiklerini, herkesin mutlaka gelip müzeyi gezmesi gerektiğini ifade etti.

Selma Pekkıyıca da restorasyon çalışmasının ardından kalenin daha yeni bir görünüme kavuştuğunu gördüklerini belirterek, eserlerle ilgili de çok açıklayıcı bilgiler bulduklarını kaydetti.