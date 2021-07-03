Üye Girişi
Bodrum Kalesi'nde etkinlikler başladı - Son Dakika

Bodrum Kalesi'nde etkinlikler başladı

03.07.2021 01:05

Bodrum Kalesi'nde etkinlikler başladı Türk Tenorlar Napoliten şarkılarla sahne aldı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 3'üncü 'Bodrum Kaleiçi etkinlikleri 2 Temmuz 2021 Cuma günü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün sahnelediği "Napoliten Şarkılar-Türk Tenorları konseri...

Bodrum Kalesi'nde etkinlikler başladı

Türk Tenorlar Napoliten şarkılarla sahne aldı

MUĞLA - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 3'üncü 'Bodrum Kaleiçi etkinlikleri 2 Temmuz 2021 Cuma günü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün sahnelediği "Napoliten Şarkılar-Türk Tenorları konseri ile Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

3. Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri "Napoliten Şarkılar-Türk Tenorları" konseri ile başladı. İtalyan ezgilerinin seslendirildiği konserde piyanoda Hüseyin Kaya, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tenorlarından solistler, Besnik Ademoğlu, Ali Murat Erengül, Can Reha Gün, Yoel Keşap, Serkan Taylan ve Ayhan Uştuk sahneye çıktı.

Sahne kurgusu Hüseyin Kaya'ya ait konser, duygu yüklü İtalyan halk şarkılarından oluşan programı ile sanatseverlerle buluştu. Sanatçıların performansı, kaleye gelen sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Konseri izleyenler, konser sonunda yaptıkları açıklamada uzun bir süreden sonra böyle kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşmanın çok güzel olduğunu söyledi.

Solist Serkan Taylan'ın eşi Selma Taylan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Bugün eşim sahnedeydi. Çok heyecanlandım. En az onlar kadar biz de heyecanlıydık. Çünkü uzun bir aranın ardından tekrar sahnelere dönmesi, bizim tekrar bu atmosferi yaşamamız çok keyifliydi. Allah bir daha böyle günler yaşatmasın, temennimiz o." şeklinde konuştu.

9 Temmuz 2021 Cuma akşamı, "Tango Tango" konseri seslendirilecek. Orkestra Şefi Tolga Taviş yönetiminde İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları bas Teyfik Rodos ve soprano Filiz Güneş'e eşlik edecek. Kostüm Düzenleme SevcanYenihayatHorozgil, video prodüksiyon Ahmet Şeren tarafından gerçekleştirilecek.

Devlet Tiyatroları, Moliere'in dünya klasiği oyunu 'Cimri'yi "10 Temmuz 2021 Cumartesi günü 'Kaleiçi Etkinleri' kapsamında sergileyecek.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 13 Temmuz 2021 tarihinde "Bodrum Kalesi'nde Dünya Müzikleri", 22 Temmuz 2021 tarihinde "Yeşilçam Şarkıları" konserleri gerçekleştirilecek.

17 Temmuz 2021 Cumartesi akşamı "Tango Akşamı" sahnelenecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi solist ve orkestra sanatçılarından oluşan Evrensel Enseble, Ankara Devlet Opera ve Balesi bale sanatçıları ile ritim, müzik ve dansı sahneye taşıyacak.

Müzik düzenlemesini Deniz Aydın'ın yaptığı AstorPiazzolla'nın büyüleyici tango müziklerine orkestra sanatçıları Deniz Aydın ve İlayda Erden kemanda, Ercan Gören viyolada; Sevinç Aliyev viyolonselde; Özgür Uluçınar kontrbasta ve Melahat İsmailova piyanoda eşlik edecek. Tango Akşamı'nın koreografisini Nilgün Bilsel Demireller üstleniyor.

Bodrum Kalesi'ndeki etkinlikler, birbirinden farklı konserler, bale ve tiyatro oyunlarıyla 21 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Bodrum Kalesi'nde etkinlikler başladı
Bodrum Kalesi'nde etkinlikler başladı
Bodrum Kalesi'nde etkinlikler başladı
Bodrum Kalesi'nde etkinlikler başladı

Bodrum, Opera, Türk, Cuma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum Kalesi'nde etkinlikler başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

13 yaşındaki kız evinin bahçesinde asılı halde bulundu 00:10 13 yaşındaki kız evinin bahçesinde asılı halde bulundu 1 kişinin öldüğü kazada takılı kalan hız kadranı her şeyi anlattı 23:31 1 kişinin öldüğü kazada takılı kalan hız kadranı her şeyi anlattı PSG, Messi'ye Barcelona'dan daha yüksek bir maaş teklif etti 23:20 PSG, Messi'ye Barcelona'dan daha yüksek bir maaş teklif etti
TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler 22:47 TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz? 21:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz? Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor 19:26 Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti 17:56 Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı 17:29 Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı

Son Dakika Haberleri
17:55 Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti
17:39 Emre Belözoğlu'nun beş kuruşluk dava açtığı Ümit Özat yeni FETÖ göndermesi yaptı
17:29 Altının kilogramı 498 bin liraya çıktı
17:08 Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek
17:03 Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı
16:44 Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı
16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı
16:19 Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin
16:11 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim
16:02 Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu
50 yaş altına 3. doz uygulanacak mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhan merak edilen soruya yanıt verdi 50 yaş altına 3. doz uygulanacak mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhan merak edilen soruya yanıt verdi         
00:21
Kötü günler geçiren Şeyma Subaşı yaşadıklarını tek mesaja sığdırdı Kötü günler geçiren Şeyma Subaşı yaşadıklarını tek mesaja sığdırdı         
00:05
Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı! Duyanların ağzı açık kaldı Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı! Duyanların ağzı açık kaldı         
23:21
Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü         
22:47
Tüyler ürperten iddialar! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu Tüyler ürperten iddialar! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu         
22:06
Vitor Pereira'nın istatistikleri neler söylüyor? İşte F.Bahçe'nin yeni hocasının karnesi Vitor Pereira'nın istatistikleri neler söylüyor? İşte F.Bahçe'nin yeni hocasının karnesi         
19:41
Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı         
18:30
Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi         
17:56
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı         
17:04
Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı         
16:45
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak         
16:01
Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Ona kızgınım Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Ona kızgınım         
14:37
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik         
13:42
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 01:50:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum Kalesi'nde etkinlikler başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement