Bodrum Kalesi'nde iş kazası: 1'i ağır 2 kişi yaralı - Son Dakika

MUĞLA'da, Bodrum Kalesi'ndeki restorasyon çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında 1'i ağır, 2 işçi yaralandı.

Bodrum Kalesi'ndeki restorasyon çalışmaları sırasında, öğle saatlerinde çakıl dolu çuvallar vinçle taşınmaya başlandı. Bu sırada taşınan çuvallardan biri ağırlığa dayanamayıp, yırtıldı. Yırtılan çuvaldan dökülen çakıllar işçilerden Erşan Bilecen ile Ahmet Gürbüz'ün üzerine düştü. Yaralı 2 işçi, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla özel hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bilecen'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralanan iki işçinin taşeron firmaya bağlı olarak çalıştıkları öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.