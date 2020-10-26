Bodrum Kalesi'nde iş kazası: 2 yaralı - Son Dakika

İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaralanan iki işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçilerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bodrum Kalesi'nde çakıl dolu çuval, vinçle taşındığı sırada yırtılarak işçilerin üzerine düştü.

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden Bodrum Kalesi'nde meydana gelen iş kazasında biri ağır 2 işçi yaralandı.

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