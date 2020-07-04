Bodrum Kalesi'nde konserler başladı - Son Dakika

Bodrum Kalesi'nde konserler başladı

Bodrum Kalesi'nde konserler başladı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirilen bu yılın ilk konserinde Piyanist Gülsin Onay sahne aldı.

Bodrum Kalesi'nde konserler başladı

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MUĞLA - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirilen bu yılın ilk konserinde Piyanist Gülsin Onay sahne aldı.

Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay'ın doyumsuz konserini Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları Ummahan Yurt, Emel Çakaloğlu ve çok sayıda sanatsever izledi.

Şef Hakan Şensoy yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile sahneyi paylaşan Gülsin Onay birbirinden değerli eserleri klasik müzik tutkunları ile paylaştığı konser yaklaşık 2 saat sürdü. Pandemi önlemlerine ilişkin genelgelere uyularak düzenlenen konser Bodrum'da yeni kontrollü normal hayata geçişteki ilk büyük konser oldu.

Gülsin Onay, Piyanist, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 09:10 Kaynak: İHA

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