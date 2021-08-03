Bodrum Kalesi'nde sahnelenecek "Harem" balesi ile "Gangster" müzikalinin gösterimi ertelendi - Son Dakika

18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında sahnelenecek "Harem" balesi ile "Gangster" müzikalinin gösterimi, devam eden orman yangınları nedeniyle ertelendi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 Ağustos'ta, Bodrum Kalesi'nde, Ankara Devlet Opera Balesince sahnelenecek "Harem" balesi ile 7-8 Ağustos'taki "Gangster" müzikali gösterimlerinin ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Milletimizin üzüntüsünü ve acısını paylaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.