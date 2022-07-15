Bodrum Kalesi'nde şok ölüm - Son Dakika
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Bodrum Kalesi'nde şok ölüm

15.07.2022 00:53
Bodrum Kalesi'nde şok ölüm

Bodrum Kalesi'nde şok ölüm Kendisini kale surlarından aşağı attı Muğla'nın Bodrum ilçesinde kale surlarından kendisini aşağı atan 23 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi.

Bodrum Kalesi'nde şok ölüm

Kendisini kale surlarından aşağı attı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kale surlarından kendisini aşağı atan 23 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre Bodrum Kalesi'ne ziyaretçi bileti alarak giren Durmuş Ali Baysal adlı genç, kalenin güney tarafındaki surlardan kendisini sırtüstü aşağı bıraktı.

1999 doğumlu ve Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Baysal, metrelerce yükseklikten deniz kenarındaki kayalıkların üzerine düştü. O ana şahit olanlar büyük bir şok yaşadı. Kaledeki ziyaretçiler hemen yaralının yardımına koşmaya çalıştı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrollerde Durmuş Ali Baysal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Gencin cenazesi ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum Kalesi'nde şok ölüm - Son Dakika

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