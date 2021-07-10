Bodrum Kalesi'nde Tango esintileri - Son Dakika

Bodrum Kalesi'nde Tango esintileri

Bodrum'da Kaleiçi etkinlikleri sürüyor

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri" kapsamında 'Tango Tango' konseri gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 3'üncü Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri, İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın 'Tango Tango' konseri ile devam etti. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki konserde Orkestra Şefi Tolga Taviş yönetiminde İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'na solist sanatçılar bas Teyfik Rodos ve soprano Filiz Güneş eşlik etti.

Solist Teyfik Rodos, sahnede yaptığı konuşmada 15 aydan beri pandemi sebebiyle sahneye çıkamadıklarını ifade ederek, "Sahnemiz kapandı, dünyada hayat durdu. Çocuklar okula gidemedi. Bizler işlerimize gidemedik. Çok kötü şeyler oldu, yakınlarımız vefat etti. Kimsenin yanına gidemedik. Cenazelerine katılamadık, hastaneye gidemedik. İnşallah bundan sonra bu kötü günleri geride bırakmış oluruz. Ama güzel şeyler de oldu. Mesela ben domates biber ekmeye başladım, ekmek yapmayı öğrendim. Ama oturmaktan kaynaklı biraz kilo da aldık. Sonuçta en çok özlediğimiz şey, sizin bu güzel alkışlarınızdı" dedi.

Orkestra ve solist sanatçıların tango şarkılarıyla sergiledikleri performans, sanatseverlerin beğenisini kazanırken, Bodrum Kaleiçi etkinlikleri kapsamında bu akşam Cimri isimli oyun sahnelenecek.