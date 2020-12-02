Bodrum Kalesi'ndeki vinçlerden birisi kaldırılıyor - Son Dakika

Bodrum Kalesi'nin restorasyon işlemleri sırasında kullanılan iki kule vinçten birisinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.
İkinci etap restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yaklaşık 1100 metrekare kapalı sergi alanı hizmete açılan Bodrum Kalesi, tatilcilerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.
Restorasyonun başladığı dönemde kale içerisine konulan iki vinçten birisinin faaliyeti sona erdi. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalarda kaleye giden yaya yolu şeritlerle kapatılırken, çevrede güvenlik tedbiri alındı.
Dikkatle parçalara ayrılan dev vinç, başka bir vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınıyor.
Çok sayıda personelin görev aldığı çalışmanın, hafta sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
- Kaynak: AA
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