Bodrum Kalesi'nin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy yapacak - Son Dakika

Bodrum'un simgesi kalede, 2017'nin Ekim ayında tadilat çalışması başlatıldı. Bodrum Kalesi'nin ilk bölümü geçtiğimiz yıl Müzeler Günü'nde açıldı. İkinci etap restorasyon çalışmaları devam eden kalenin bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek.

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