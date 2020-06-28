Bodrum Kalesi'nin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy yapacak - Son Dakika

Bodrum Kalesi'nin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy yapacak

Restorasyonu tamamlanan Bodrum Kalesi'nin açılışı, bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapılacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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