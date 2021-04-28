Bodrum Kalesi'nin restorasyon işlemleri sırasında kullanılan ikinci vinç de kaldırılıyor

Bodrum Kalesi'nin restorasyon işlemleri sırasında kullanılan son vincin de kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Bodrum Kalesi'nin restorasyon işlemleri sırasında kullanılan son vincin de kaldırılması için çalışma başlatıldı. İkinci etap restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yaklaşık 1100 metrekare kapalı sergi alanı hizmete açılan Bodrum Kalesi, tatilcilerin uğrak yerleri arasında yer alıyor. Restorasyonun başladığı dönemde kale içerisine konulan iki vinçten birisinin geçtiğimiz aylarda faaliyetinin sona erip kaldırılmasının ardından, diğer vincin de kaldırılması için çalışmalara başlandı. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalarda, çevrede güvenlik tedbiri alındı. Dikkatle parçalara ayrılan dev vinç, başka bir vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınıyor. Çok sayıda personelin görev aldığı çalışmanın, birkaç gün sürmesi planlanıyor.

Restorasyon, Bodrum, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Bodrum Kalesi'nin restorasyon işlemleri sırasında kullanılan ikinci vinç de kaldırılıyor - Son Dakika

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