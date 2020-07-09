Bodrum Kalesi su altı arkeolojisi meraklılarını bekliyor - Son Dakika

Bodrum Kalesi su altı arkeolojisi meraklılarını bekliyor

İkinci etap restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yaklaşık 1100 metrekare kapalı sergi alanı hizmete açılan Bodrum Kalesi, tatilcilerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

İkinci etap restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yaklaşık 1100 metrekare kapalı sergi alanı hizmete açılan Bodrum Kalesi, tatilcilerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

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Deniz, kum ve güneşin yanı sıra, mavinin tüm tonlarını barındıran koyları ve yemyeşil doğasıyla adından söz ettiren Bodrum, kültür turizmiyle de ön plana çıkmak istiyor.

Günübirlik teknelerle maviliklere açılanlardan bazıları, Bodrum yarımadasının farklı bölgelerinde bulunan tarihi alanları geziyor.

Ziyaretçiler, geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle, ikinci etap restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla 1100 metrekare kapalı sergi alanı hizmete açılan Bodrum Kalesi'ni gezme fırsatı buluyor.

İtalyan, Alman, Fransız ve İspanyol Kuleleri, Karya Güzeli Sergi Salonu ve Serçe Limanı Batığı'nın olduğu bina hizmete açılan kalede, İngiliz Kulesi ve Uluburun Batığı salonu da hizmete alındığında 1375 metrekarelik kapalı sergi alanı gezilebilecek.

"Ülkemizin tek su altı arkeoloji müzesi olma özelliğini de taşıyor"

Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Toprak,  Bodrum Kalesi'nde toplamda sekiz salonun ziyarete açıldığını söyledi.

Sergiye açılan sekiz salonun üçünde Türkiye'de bulunan belli başlı batıkların sergilendiğine işaret eden Toprak, diğerlerinde ise Bodrum yarımadasında yapılan kazılarla ortaya çıkan eserlerin sergilendiğini aktardı.

Toprak, salonlardaki eserlerin yenilenerek tekrar ziyarete açıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bodrum Kalesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yıl sonuna kadar iki salon daha düzenlenerek restorasyonu tamamlandıktan sonra tekrar ziyarete açılacak. Bunlardan birisi meşhur Uluburun Batığı'mız, diğeri Pedasa Antik Kentimiz. İkinci etap çalışmalarımızla birlikte ziyaretçi sayımız ciddi derecede arttı. Yerli ve yabancı turistlerimizin ilk uğrak noktası burası oluyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda Bodrum Kalesi cazibe merkezi olacak. Bodrum Kalesi ülkemizin tek su altı arkeoloji müzesi olma özelliğini de taşıyor. Kalemiz artık sabah 10: 00, gece 22: 00 arasında ziyarete açık olacak. Artık kalede gece müzeciliği yapılıyor. Vatandaşlar 33 dönümlük alana sahip kalemizi, rahatlıkla gezebilecekler."

Bodrum, kültür turizmiyle de söz sahibi olmak istiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla Rölöve ve Anıtlar Müdürü Bilge Özyer de Bodrum Kalesi'nde üç yıl restorasyon çalışması yürütüldüğünü kaydetti.

Bodrum'un kültür turizmiyle de zengin olduğunu anlatan Özyer, "Yerli ve yabancı bütün ziyaretçilerimizi Bodrum Kalesi'ne de bekliyoruz. Kale dışında dünyanın yedi harikasından biri olarak lanse edilen Mausoleum Anıt Müzesi var. Bu açık hava sergi alanı Bodrum Kalesi'nden yürüme mesafesinde. Ziyaretçiler, Bodrum Kalesini, Mausoleum'u ve Antik Tiyatroyu gezebilirler. Hepsi de kültür turizmine hizmet eden, bakanlığımıza bağlı ören yerlerimiz ve müzemiz." diye konuştu.

Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:30 

Son Dakika Magazin Bodrum Kalesi su altı arkeolojisi meraklılarını bekliyor - Son Dakika Magazin
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