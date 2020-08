Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi ziyaretçi sayısını iki ayda 20'ye katladı

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen turizm kentlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde ziyaretçilerini ağırlayan Bodrum Kalesi, iki aylık sürede artan ziyaretçi sayısıyla dikkati çekiyor.

Görsel ihtişamı, şövalye kuleleri, açık ve kapalı alanlarda sergilenen arkeolojik eserleriyle dikkati çeken UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Bodrum Kalesi, dünyanın önemli su altı müzesine de ev sahipliği yapıyor. İkinci etap restorasyonun ardından büyük bir bölümü ziyarete açılan kale, tatilcilerin beğenisini topluyor.

Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Toprak, AA muhabirine, Bodrum Kalesi'nde ciddi anlamda ziyaretçi hareketliliği yaşadıklarını söyledi.

Salgın sürecinde bile kalenin ziyaretçisinin eksik olmadığını anlatan Toprak, Bodrum Kalesi'nin tatilciler tarafından tercih edilen önemli merkezlerden biri olduğuna işaret etti.

Toprak, gece 22.00'ye kadar açık olan Bodrum Kalesi'ndeki uygulama ile ziyaretçilerin kaleyi akşam saatlerinde de rahatlıkla gezebildiğini aktardı.

"Yabancı turistlerde kaleyi tercih ediyor"

Bodrum'da gündüz bunaltıcı sıcakların olduğuna dikkati çeken Toprak, şunları kaydetti:

"Gündüz saatlerinde inanılmaz bir sıcaklık oluyor. Açık alanda sıcakta dolaşmak bazı ziyaretçilerimizi yoruyor. Bu nedenle akşam saatlerinde gezmek onlara çok cazip geliyor. Gündüz gelen insan akşam da gelmeyi tercih ediyor. Bu ziyaretçi sayısını da etkiledi. Bu uygulamamız talep gördü ve bir gelen bir daha gelmek istiyor. Pandemi dolayısıyla ilk aylarda yerli turistler yoğunlukta oluyordu ancak ağustos ayının ortalarından itibaren yabancı turistlerimiz de yine kaleyi tercih ediyor. Ziyaretçi sayımız ciddi anlamda artmaya başladı."

İkinci etap restorasyon çalışmalarının haziran sonunda tamamlandığını ve kalenin büyük bir bölümünün ziyarete açıldığını hatırlatan Toprak, "Birinci etap açıldıktan sonra ziyaretçi sayımız 1300 iken, ikinci etabın ardından temmuzda 15 bin, ağustosta ise 20 bini aştı. Böylece, ziyaretçi sayımızı 20'ye katlamış olduk." diye konuştu.

Toprak, Bodrum Kalesi'ndeki üçüncü etap restorasyon çalışmasının da tamamlanıp kaleyi yüzde 100 hizmete açtıktan sonra ziyaretçi sayısının daha da artacağını vurguladı.

Kaledeki açılmamış salonların olduğunu da aktaran Toprak, "Önemli salonlarımızdan Pedasa Antik Kenti ve Uluburun Batığı salonu henüz açılmadı. Bunlarda açıldıktan sonra ziyaretçilerimiz daha çok gelmek isteyeceklerdir. Şu anda açık ve kapalı alan olmak üzere 13 ayrı alanda ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz." dedi.

Yurt içi ve yurt dışından gelenler de memnun

Ankara'dan gelen Yasemin Başaran Doğan, ailesiyle her yıl düzenli olarak kaleyi ziyaret ettiklerini belirterek, "Restorasyon çalışmalarının ardından gezmek için geldik. Bodrum Kalesi çok etkileyici bir yer. Buranın her bir köşesini de çocukluğumdan beri gezdim. Onları her yıl yenilenmiş haliyle görmek çok heyecan verici." ifadesini kullandı.

ABD'den tatil için gelen Göktuğ Duman, Bodrum Kalesi'nin başka ülkelerde bulunmayan tarihe sahip olduğunu, onları gezip görmek için geldiğini belirtti.

İzmir'den gelen Atakan Karaloğlu da Bodrum Kalesi'nin tarihi ve güzelliğiyle ayrı bir öneme sahip olduğunu ve görmeden gitmek istemediğini ifade etti.