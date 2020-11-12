Bodrum kanalizasyonunun 46 kilometresi tamamlandı - Son Dakika

Bodrum kanalizasyonunun 46 kilometresi tamamlandı

12.11.2020 11:55

Bodrum kanalizasyonunun 46 kilometresi tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'da devam eden kanalizasyon çalışmalarında 160 kilometre uzunluğundaki kanalizasyonun 46 kilometresi tamamlandı.

Bodrum kanalizasyonunun 46 kilometresi tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'da devam eden kanalizasyon çalışmalarında 160 kilometre uzunluğundaki kanalizasyonun 46 kilometresi tamamlandı.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum'da alt yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bodrum'da ilk etapta 160 Milyon TL yatırım ile 160 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattının yüzde 30'u olan 46 kilometresi tamamlandı. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ile Gümüşlük Mahallelerinin kanalizasyon sorunu ortadan kalkmış olacak.

30 bin metrekare asfalt çalışması tamamlandı

Bodrum'da devam eden kanalizasyon çalışmalarını 12 ekibin oluşturduğu 110 kişi yürütüyor. Pandemi önlemleri çerçevesinde devam eden çalışmalar turizm sezonun yoğunluğunun bitmesiyle birlikte hızlandı. Büyükşehir ekipleri bir yandan kanalizasyon çalışması yaparken diğer yandan asfaltlama çalışmalarına başladı. Ekipler 30 bin metrekare asfaltlama ve bin metrekare parke taşı kaplama işi gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Bankası ve İller Bankası'ndan sağladığı 83 Milyon Euro'luk kredinin 350 Milyon TL'si Bodrum ilçesinin alt yapısı için harcanıyor. İlk etapta Bodrum halkının yüzde 30'unun yaşadığı Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük çevresine 160 Milyon TL yatırım ile 160 kilometre kanalizasyon çalışması yapılıyor. Proje kapsamında Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hattına kavuşacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Dünya Bankası ve kendi öz kaynaklarımızla Muğla genelinde başlattığımız altyapı çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor. Muğla'mızın incisi Bodrum'da devam eden 160 Milyon TL yatırımla 160 km kanalizasyon hattı çalışmasının 46 kilometresi tamamlandı. Turgutreis ve civarındaki kanalizasyon sorununu çözecek projemiz ve diğer projelerimiz Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi ve 12 Aralıkta ihalesi yapılacak olan Gümbet-Gümüşlük AAT projemiz ile güzel Bodrumumuz altyapısı ile örnek bir merkez olacak" dedi.

Bodrum kanalizasyonunun 46 kilometresi tamamlandı
Bodrum kanalizasyonunun 46 kilometresi tamamlandı
Bodrum kanalizasyonunun 46 kilometresi tamamlandı
Bodrum kanalizasyonunun 46 kilometresi tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi, Turgutreis, Bodrum, Muğla, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum kanalizasyonunun 46 kilometresi tamamlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs testi pozitif çıkan Domagoj Vida'nın Türkiye maçında 4 kişiyle temas ettiği ortaya çıktı Son Dakika! Ermenistan ve Dağlık Karabağ uçuşa yasak bölge ilan edildi Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu Beğeni uğruna tehlikeye aldırmadan Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüdü Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı
Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın striptizciden evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıktı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın striptizciden evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıktı         
12:08
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş         
11:52
Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirağ'da harita kırmızıya döndü Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirağ'da harita kırmızıya döndü         
11:10
Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı         
11:05
Güne yükselişle başlayan gram altın 474 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan gram altın 474 liradan işlem görüyor         
10:55
Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert çıktı: Siz sert davranan görmemişsiniz Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert çıktı: Siz sert davranan görmemişsiniz         
10:37
Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı         
10:19
Her gün aynı yere gözünü dikiyor: Mazgalı izleyen köpek, vatandaşın ilgi odağı oldu Her gün aynı yere gözünü dikiyor: Mazgalı izleyen köpek, vatandaşın ilgi odağı oldu         
09:59
İngilizlerin araştırması acı gerçeği ortaya koydu: Korona aşısı ardından hayat, uzun bir süre normale dönemeyecek İngilizlerin araştırması acı gerçeği ortaya koydu: Korona aşısı ardından hayat, uzun bir süre normale dönemeyecek         
09:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi         
09:42
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek         
08:26
'Yahya Peygamber'in ekmeği' üreticinin yeni gözdesi! Keçiboynuzunun üretim alanı her geçen gün artıyor 'Yahya Peygamber'in ekmeği' üreticinin yeni gözdesi! Keçiboynuzunun üretim alanı her geçen gün artıyor         
08:16
Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan         
07:43
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 12:17:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum kanalizasyonunun 46 kilometresi tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei