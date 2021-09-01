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Bodrum Karyaspor'dan yeni başlangıç - Son Dakika

Bodrum Karyaspor'dan yeni başlangıç

01.09.2021 12:44
Bodrum Karyaspor'dan yeni başlangıç, System.String[]

Türkiye Kadınlar Basketbol 1'inci Ligi (TKBL) temsilcilerinden Bodrum Karyaspor, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için kolları sıvadı.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1'inci Ligi  (TKBL) temsilcilerinden Bodrum Karyaspor, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için kolları sıvadı. Genç oyunculandan kurulu bir kadro ile istikrarı yakalayarak TKBL'de kalıcı olmak isteyen Bodrum ekibi, transferleriyle de dikkatleri çekti. Son olarak NBA'de San Antonio Spurs ve Dallas Mavericks'de forma giyen Boban Marjanovic'in de kuzeni olan Sırbistan Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu  1991 doğumlu 1,95'lik pivot Milena Marjanovic'i renklerine bağlayan Bodrum Karyaspor'da Başkan Ural Aküzüm ile Başantrenör Zafer Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

URAL AKÜZÜM: "Amacımız TKBL'de kalıcı bir Bodrum markası yaratmak"

Bodrum Karyaspor Başkanı Ural Aküzüm, Bodrumlu genç kızları sistemlerine dahil ederek kulübü ekol haline getirmek istediklerini ifade ederek, "Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve başkan yardımcımız Hüseyin Tutkun bize destek oluyor. Ayrıca geçen sene Yüksel Çağlar ağabeyimiz ve Çağdaş Holding'in desteğini aldık, HDI Sigorta ve Bodrum yerel işadamlarının da desteği vardı. Geçen sene Süper Lig kökenli tecrübeli oyuncularla bir takım kurduk, bu sene anlayışımızı değiştirdik ve yetiştirmek üzere genç ve milli takımlarda görev yapmış Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş patentli oyuncuları aldık. Yağmur Yıldız, Sude Türkmen, Hilal Bayraktar, Sezen Yavuz, Selin Uzun, Begüm Taşkın, Neslişah Cora, Deniz Eskici hep bu tip oyuncular. Yabancı oyuncuda da anlayış değişikliği yaptık, Galatasaray basketbol şube sorumlusu görevini üztlendiğim yıllarda çok sık çalıştığımız Misko Raznatovic'in Beobasket şirketinin oyuncusu, Sırbistan Milli Takım forması giymiş Milena Marjanovic gibi Avrupalı bir uzunu tercih ettik. Bir program dahilinde oyuncuların basketbol gelişimlerine katkı yapacak bir teknik heyet belirledik. Amacımız 3 yıl istikrarlı biçimde genç oyuncularla bir takımın omurgasını oluşturup Kadınlar Süper Ligi'nde kalıcı bir Bodrum markası yaratmak. Koçumuz Zafer Çavuşoğlu genç oyuncuları öne çıkarmasıyla ünlü, Süper Lig kariyeri olan ve erkek basketbolundan gelen birisi, Olin Edirne'de büyük bir başarı öyküsü yarattı, Başakşehir, Bahçeşehir, Sakarya, Adana, Erzurum gibi büyükşehirlerde ciddi takımlar kurdu başarılar elde etti. Ayrıca bu sene olimpik branş haline gelen 3'e 3 erkek basketbol şubemizi de kurmak için federasyona başvurduk. Bodrum bir yaz kenti ve sokak basketbolu 3'e 3 basketbol da artık Tokyo'da madalya verilen bir olimpik spor. Bunun turnuvalarını da yapacağız. Kulübümüzün kurucusu Nur Gençer ağabeyimiz yaşasaydı eminim gurur duyardı" dedi. ZAFER ÇAVUŞOĞLU: GENÇ OYUNCULARA KATKI YAPMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR KEYİF

Bodrum Karyaspor Başantrenörü Zafer Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Amacımız Bodrum'da sürdürülebilir bir yapı kurmak, burada hem Bodrum hem kadın basketbol faktörü var. Başkanımız beni geniş şekilde yetkilendirdi. Yardımcı koçumuz tecrübeli bir basketbol adamı Serdar Sinan, oyunculuğun ardından eğitici ve A takım seviyesi yardımcı koç olarak çok görev yaptı. Sahaya çıkan beşimiz ligin en genç ekiplerinden olacak. Genç oyunculara katkı yapmak benim için büyük bir keyif, şimdiden antrenmanlara başladık. Benim hedefim bu sene bu oyuncularla bir gelişim süreci ve Play-Off'ta da gidebileceğimiz kadar gideceğiz ancak 3 yıl içinde bu takım Süper Lig'e adaydır. Bodrum kız çocuklarına çok önem verilen bir kent, basketbol kariyeri yapmakta olan tüm kızlarımızı altyapı kategorilerimize bekliyoruz. En büyük amacım bu kente yeniden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı getirmek. Bu sene Binnaz Karakaya Salonu'nda oynayacağız ama Bitez'deki yeni salona orta vadede geçmeyi düşünüyoruz."


Bodrum Karyaspor'dan yeni başlangıç

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bodrum Karyaspor'dan yeni başlangıç - Son Dakika Spor


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