Üye Girişi
Bodrum-Kaş arasında denizde kuvvetli fırtına bekleniyor - Son Dakika

Bodrum-Kaş arasında denizde kuvvetli fırtına bekleniyor

31.01.2022 18:52
Bodrum-Kaş arasında denizde kuvvetli fırtına bekleniyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesi arasında denizde yarın için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesi arasında denizde yarın için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Bodrum ile Kaş arasında, denizde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, 2 Şubat'ta gece saatlerinden itibaren etkisini yitireceği öngörülüyor.

Ayrıca, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere bölgede bulunanların tedbirli olması gerekiyor.

YORUMLAR
500

Fırtına, Antalya, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum-Kaş arasında denizde kuvvetli fırtına bekleniyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:39 Beşiktaş, Ljajic'i sonunda transfer ediyor! Yıldız futbolcu, Süper Lig'de kaldı
18:28 18 yaşındaki gelin, gerdek gecesinde cinsel ilişkiye girdiği sırada hayatını kaybetti
18:24 Son Dakika: Vatandaşın beklediği haber Erdoğan'dan geldi! Elektrikte indirimli tarife aylık 210 kilovata yükseliyor
18:22 Son Dakika: Erdoğan'dan Kabine'de revizyon sinyali: Gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz
18:06 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 önemli konunun masaya yatırıldığı Kabine toplantısının ardından konuşuyor
18:06 Google'dan WhatsApp kullanıcılarını üzecek hamle! Yedeklemeler sınırlandırılacak
17:44 Sokaktan geçen vatandaş fark etti! Kadının, yanındaki köpek için yaptıkları gündem oldu
17:40 Fenerbahçe, TFF'ye başvuruda bulundu! Trabzonspor için soruşturma başlatın
17:17 Galatasaraylılar yeni başkanını seçti! Burak Elmas'ın da gönlü o isimden yana
17:12 Tarım Kredi'de bayrak değişimi! Yeni müdür görevi devraldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 18:58:21. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum-Kaş arasında denizde kuvvetli fırtına bekleniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement