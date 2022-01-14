Üye Girişi
Bodrum katında başladığı zanaatıyla "Yaşayan İnsan Hazinesi" oldu - Son Dakika

Bodrum katında başladığı zanaatıyla "Yaşayan İnsan Hazinesi" oldu

14.01.2022 10:58

Ahşap oyuncak yapımına genç yaşında, evlerinin bodrum katında başlayan Ali Akbey, 25 yıldır sürdürdüğü zanaatıyla "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüne layık görüldü.

Ahşap oyuncak yapımına genç yaşında, evlerinin bodrum katında başlayan Ali Akbey, 25 yıldır sürdürdüğü zanaatıyla "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüne layık görüldü.

Marangoz ağabeyinin yanında mesleğe ilk adımını atan, bir süre gemi ve ev maketleri yapan Akbey, daha sonra oyuncakçılığa gönül verdi, evinin bodrum katı da ilk oyuncaklarını yaptığı atölyesi oldu.

Kızılağaç, ıhlamur, kayın, kavak ağaçları ile su bazlı boyalar kullanan Akbey, Hacivat ve Karagöz, Nasrettin Hoca, Keloğlan gibi Türk masal kahramanlarının oyuncaklarıyla kuklalar üretiyor.

Akbey, rengarenk oyuncaklarla dolu atölyesinde, ahşabın kesiminden zımparalanmasına, tornadan geçirilmesinden boyanmasına kadar her aşamasını el emeği ve göz nuruyla yapıyor.

Atölye çalışmalarıyla çocuklara kendi oyuncaklarını yapma imkanı sunan Akbey, dizayn ettiği demonte oyuncaklarla da çocukların el becerilerinin gelişmesine katkıda bulunuyor.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri çalışmaları kapsamında "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüne layık görülen Akbey, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

"Bir nevi yeniden bir şey keşfetmek"

Ahşap oyuncak ustası Ali Akbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 25 yıldır bu zanaatla uğraştığını, 2014'ten beri de Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatkarı belgesi bulunduğunu söyledi.

Oyuncak yapımını "bir nevi yeniden bir şey keşfetmek" olarak tanımlayan Akbey, "Önce ağacı seçiyor. Sonra oyuncağı tasarlıyoruz, kesim, zımparalama, boyama ve test aşamaları var. Bu aşmalardan sonra bir oyuncak hayata geçiyor." dedi.

Çalışmalarını eşi ve yeğeniyle sürdürdüğünü, bu işi yapmak isteyenlere de eğitim verdiklerini dile getiren Akbey, "Malzemesi nasıl alınır, nasıl yapılır, bu işin geleneği nedir, onları öğretiyoruz. Şu anda bizden öğrenip de yapan çok kişi var." diye konuştu.

"Işık, hava girmeyen bir alanda, küçük bir kıl testereyle başladık"

Akbey, bu işe küçük bir atölyede başladığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atölye dediğim de evimizin bodrum katında bir depoydu. Işığı olmayan, hava girmeyen bir alandı. Küçük bir kıl testereyle başladık. Uzun zamandır çalışıyorum. İnsanın elinin emeğiyle Yaşayan İnsan Hazinesi noktasına gelip, Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu ödülü almak çok mutlu etti, onur verdi.

Yaşayan İnsan Hazinesi olduktan sonra misyonunuz ve sorumluluğunuz daha da artıyor. Bizde olan bilgiyi aktarmakla mükellefiz. Ustam da olan abimden ne aldıysam, üzerine ne kattıysam, etraftan ne öğrendiysem onu gelecek kuşaklara aktarmakla yükümlüyüm. Bu işi öğrenmek isteyen herkesi bekleriz."

"Emekleri bulaştığı için o oyuncak daha değerli oluyor"

Akbey, çocuklarla yaptığı atölye çalışmalarına değinerek, şunları anlattı:

"Ben önlüğümü giyiyorum onlara da bir önlük giydiriyoruz. Usta çırak ilişkisini, Ahilik geleneğini anlatıyoruz. Oyuncağın aşamaları hakkında bilgi veriyoruz. Bir aşamasını, mesela kesim aşamasını beraber yapıyoruz, sonra onlar zımparalıyorlar, boyuyorlar, oyuncağın bir hikayesi oluyor. Daha sonra oyuncaklarına bir isim veriyorlar. Bir at yaptıysak herkesin atının bir adı, bir cambaz yaptıysak herkesin cambazının bir adı oluyor.

Yaptıkları oyuncakları sahipleniyorlar ve emekleri bulaştığı için o oyuncak daha değerli oluyor. Günümüz çocukları oyuncakçı dendiği zaman AVM'deki oyuncakçı dükkanını anlıyor. Karşısında gerçekten bir oyuncakçı görünce çoğunun hayali de oyuncakçı olmak oluyor."

Ali Akbey, el yapımı ahşap oyuncakların nesilden nesile aktarılabileceğini, dedenin oyuncağıyla torununun oynayabileceğini belirterek, bunların alıcısının her zaman bulunduğunu kaydetti.

El emeği oyuncaklara yurt dışından da talep olduğunu vurgulayan Akbey, "Oyuncaklarımızı yurt dışına da gönderiyoruz. İnternet üzerinden satış yapıyoruz." dedi.

Bodrum katında başladığı zanaatıyla Yaşayan İnsan Hazinesi oldu
Bodrum katında başladığı zanaatıyla Yaşayan İnsan Hazinesi oldu
Bodrum katında başladığı zanaatıyla Yaşayan İnsan Hazinesi oldu

YORUMLAR
500

Hacivat Ve Karagöz, Atölye, Gemi, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum katında başladığı zanaatıyla 'Yaşayan İnsan Hazinesi' oldu - Son Dakika


Kuzey Kore dünyaya aldırış etmiyor! 2022'nin ilk ayında 3 füze denemesi birden yaptılar Kuzey Kore dünyaya aldırış etmiyor! 2022'nin ilk ayında 3 füze denemesi birden yaptılar         
12:04
Bülent Arınç'ın "FETÖ"den yargılanan damadı Ekrem Yeter'in beraat kararına itiraz Bülent Arınç'ın "FETÖ"den yargılanan damadı Ekrem Yeter'in beraat kararına itiraz         
12:02
Torrent, Muslera'nın biletini kesti yerine PSG'den Sergio Rico'yu istedi Torrent, Muslera'nın biletini kesti yerine PSG'den Sergio Rico'yu istedi         
11:54
Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın         
11:19
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları         
10:48
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
Ataşehir'de yaşayanlara güzel haber! 6 mahallenin imar planları kabul edildi Ataşehir'de yaşayanlara güzel haber! 6 mahallenin imar planları kabul edildi         
09:42
GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor         
09:09
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40

Son Dakika Haberleri
12:02 Haftanın son gününde altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor
12:01 Bülent Arınç'ın "FETÖ"den yargılanan damadı Ekrem Yeter'in beraat kararına itiraz
11:54 Dogecoin'de Tesla etkisi! Musk'ın duyurusundan sonra yüzde 10'dan fazla değer kazandı
11:53 Torrent, Muslera'nın biletini kesti yerine PSG'den Sergio Rico'yu istedi
11:40 Anıtkabir'deki görüntüleri eleştirilen Bülent Ersoy, sessizliğini bozdu: Asker çocuğun sürülmesi doğru bir şey mi?
11:35 Karısını bıçaklayarak öldürdü! Sonra aynı bıçakla kendisini yaralayıp, kafasını duvarlara vurdu
11:28 Saat 11.30! Güne düşüşle başlayan dolar 13,52'den işlem görüyor
11:26 Babası 2021'in Eylül ayında öldü! Emekli maaşı için cesedini 4 ay evde sakladı
11:19 Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın
11:08 Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 12:09:49. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum katında başladığı zanaatıyla "Yaşayan İnsan Hazinesi" oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement