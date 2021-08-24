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KAYSERİ-BODRUM KATINDA ÇIKAN YANGIN HASARA NEDEN OLDU - Son Dakika

KAYSERİ-BODRUM KATINDA ÇIKAN YANGIN HASARA NEDEN OLDU

24.08.2021 01:55

KAYSERİ'de 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu.

KAYSERİ'de 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu. Olay, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokakta meydana geldi. 4 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin oturma odasını kapladı. Dumanların yayılmasıyla uyanan evdeki aile, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekibi, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Evde maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

KAYSERİ-BODRUM KATINDA ÇIKAN YANGIN HASARA NEDEN OLDU
KAYSERİ-BODRUM KATINDA ÇIKAN YANGIN HASARA NEDEN OLDU
KAYSERİ-BODRUM KATINDA ÇIKAN YANGIN HASARA NEDEN OLDU
KAYSERİ-BODRUM KATINDA ÇIKAN YANGIN HASARA NEDEN OLDU
KAYSERİ-BODRUM KATINDA ÇIKAN YANGIN HASARA NEDEN OLDU
KAYSERİ-BODRUM KATINDA ÇIKAN YANGIN HASARA NEDEN OLDU
KAYSERİ-BODRUM KATINDA ÇIKAN YANGIN HASARA NEDEN OLDU
KAYSERİ-BODRUM KATINDA ÇIKAN YANGIN HASARA NEDEN OLDU
KAYSERİ-BODRUM KATINDA ÇIKAN YANGIN HASARA NEDEN OLDU
KAYSERİ-BODRUM KATINDA ÇIKAN YANGIN HASARA NEDEN OLDU

Kocasinan, Yangın, Tarsus, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYSERİ-BODRUM KATINDA ÇIKAN YANGIN HASARA NEDEN OLDU - Son Dakika


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