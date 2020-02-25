Bodrum katında çökme olan binada çalışmalar sürüyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bodrum katında çökme olan binada çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Bodrum katında çökme olan binada çalışmalar sürüyor

6 saat önce

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Merih Karayol, Kuşcağız Mahallesi'nde bodrum katında çökme meydana gelen apartmana gelerek incelemelerde bulundu.

Bodrum katında çökme olan binada çalışmalar sürüyor, System.String[]

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Merih Karayol, Kuşcağız Mahallesi'nde bodrum katında çökme meydana gelen apartmana gelerek incelemelerde bulundu.


Gece saat 02.00 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi Buharlı Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın bodrum katındaki evin salon kısmında zemin çöktü. Binanın bodrumu ile dış cephesinde de çökme meydana geldi ve çatlaklar oluştu. Belediye ekipleri de binada çalışma yaptı.


Günün aydınlanmasıyla birlikte, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Merih Karayol ve beraberindeki yetkililer de olayın yaşandığı bölgeye geldi. Başkan Yardımcısı Karayol, çökme yaşanan evde, binanın bodrumunda ve dış cephesinde incelemelerde bulundu.


Bina yöneticisi Yaşar Güler de olaya ilişkin, "Binamızda bir sıkıntı yok. Sadece salonun altındaki gider borusunda bir patlama olmuş, salonun içi çökmüş. Sabit kolonlarda hiçbir sıkıntımız yok. Bina boşaltılmadı, mühürlenmedi" dedi. - ANKARA

Merih Karayol, Keçiören, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:41 Kaynak: İHA
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