Bodrum katında yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bodrum katında yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı - Son Dakika

Bodrum katında yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı

6 saat önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 4 katlı bir apartmanın bodrumunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bodrum katında yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı, System.String[]

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 4 katlı bir apartmanın bodrumunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayhan Mahallesi 4. Karaca Sokak'ta 4 katlı bir binanın bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kullanılmayan malzemelerin tutuşmasıyla başlayan alevler kısa sürede büyüdü. Bu nedenle, girişinde kozmetik ürünleri satılan dükkan bulunan, üst katları konut olarak kullanılan apartmanı dumanlar sardı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği, 112 Acil Servis ve polis ekipleri gönderildi.

Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 5 kişiye, olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

Kısa sürede söndürülen ve bodrumda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Osmangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:54 Kaynak: AA
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