Bodrum katından hırsızlık yaparken apartman sakinlerine yakalandılar - Son Dakika

ESENYURT'ta, 4 gün boyunca girdikleri apartmanın bodrum katından hırsızlık yapan şüphelilerden 2 tanesi, vatandaşlara yakalandı. Biri menfezden kaçmayı başarırken, diğeri apartman sakinleri tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Çınar Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinden Sadullah Damarseçkin, komşularının apartmana giren yabancı kişilerin ellerinden malzemeyle çıktığını söylemesi üzerine durumdan şüphelendi. Bodrum katına inen apartman sakini malzemelerin eksildiğini fark edince hırsızlık yaşandığını anladı. Evinin penceresinde beklemeye başlayan Damarseçkin, sokağa gelen yabancı 6 kişiden 2'sinin apartmana girdiğini gördü. Hemen evden çıkan Damarseçkin, hırsızları bodrum katına kilitleyip, durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızlardan bir tanesi, bodrum katında bulunan küçük menfezden kaçmayı başardı. Olay yerine gelen polis ekipleri, bodrum katında tek kalan şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şüphelilerin daha önce apartmandan inşaat malzemesi çaldığı anlar ise başka bir binanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere motosikletle gelen şüphelilerin hırsızlık yaptıktan sonra inşaat malzemeleriyle sokaktan ayrılması yansıdı.

"3-4 GÜN BOYUNCA SÜREKLİ GİRMİŞLER"Yaşanan hırsızlığı anlatan Sadullah Damarseçkin, "Gündüz vakti, ben o gün evdeydim. 4 gün boyunca sürekli girmişler. Biz de farkına varmadık. O gün bizim komşu elinde malzeme ile çıkan birilerini görüyor. O bize haber verdi. Dün bekledik, camdan baktık. 2 kişi aşağıda 2 kişi yukarıda bir tane motosikletle gelip burada keşif yapıyorlar. Sokak sakinleşti mi içeri girip, 2'şer 3'er malzemeleri alıyorlar" dedi

"ELİNDE BIÇAK VARDI"

Hırsızlardan birinin elinde bıçak olduğunu söyleyen Damarseçkin, "60-70 bin liralık malzeme gitmiş. Pusuya yattık. Aşağı indik. Adamların elinde bıçak vardı. Birisi kaçtı. Bir tanesi arka tarafta menfez var, oradan kaçmış. Birisini burada yakaladık. Polis arkadaşlar geldi onlara teslim ettik" ifadelerini kullandı.