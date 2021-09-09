Bodrum katta 46 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece yarısı sıralarında Köprüler Mahallesi Kardeşler mezrasında L.Ç.'ye ait evde arama yaptı. Aramada evin bodrumunda gizlenen 8 Pakistan , 38 Afganistan uyruklu olmak üzere toplamda 46 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, ekiplerin aşağıya indirdiği merdivenle yukarıya çıkartıldı. Ev sahibi L.Ç., gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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